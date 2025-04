Mennrath mit spätem Tor zum Pokalsieg

Victoria Mennrath hat mit 1:0 gegen den ASV Süchteln getroffen. – Foto: Sascha Köppen

Ostermontag ist im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen traditionell der Endspieltag für den Sparkassen-Kreispokal. Als Austragungsort hat sich inzwischen die Anlage der Sportfreunde Neersbroich etabliert. Bei den Männern holte sich im Landesliga-Duell Victoria Mennrath den Pokal gegen den ASV Süchteln, bei den Frauen feierte der FV Mönchengladbach den Titel. Die Übersicht über alle Partien des Finaltags.

Den Auftrieb in der Landesliga in den vergangenen Wochen übertrug sich für Victoria Mennrath auch auf das Endspiel im Kreispokal. Am Ende stand ein 1:0-Sieg gegen den ASV Süchteln. In der ersten Halbzeit hatte Paul Szymanski die beste Chance für Mennrath, traf nach einer Standardsituation aber nur den Pfosten. Im Anschluss entfaltete sich ein umkämpftes Spiel, das schließlich durch ein spätes Tor von Tomi Alexandrov in der 87. Minute entschieden wurde. Nach Ballgewinn startete Alexandrov aus der eigenen Hälfte über rechts in den Sechzehner und überwand Schlussmann Jens Lonny aus spitzem Winkel – der Torhüter machte dabei nicht die beste Figur. Mennrath gewann zuletzt 2018 den Kreispokal – übrigens ebenfalls im Endspiel nach Elfmeterschießen gegen Süchteln.

„Es war eine enge Begegnung. In der zweiten Halbzeit war es ein neutrales Spiel, bei dem klar war: Wer das erste Tor macht, entscheidet das Spiel. Wir freuen uns natürlich über den Sieg und feiern nun“, sagte Mennraths Trainer Simon Netten im Anschluss. In der Landesliga hatte seine Mannschaft zuletzt vier der vergangenen Spiele gewonnen.

Spiel um Platz 3 Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr SV Lürrip SV Lürrip SV Schelsen SV Schelsen 5 2 + Video Während es im Endspiel um den Pokal ging, spielten der SV Lürrip und der SV Schelsen im Spiel um Platz drei noch um das letzte Ticket für den Niederrheinpokal aus dem Kreis. Auf dem Papier lag die Favoritenrolle eindeutig beim SV Lürrip. Allerdings feierte die Mannschaft erst am Donnerstag den Aufstieg in die Bezirksliga - bemerkenswerterweise ebenfalls in Neersbroich. Entsprechend stellte sich die Frage, wie fit die Mannschaft paar Tage später sein würde. Und Trainer Dario Cancian gab amüsiert zu, dass er am Treffpunkt durchaus „einige rote Augen“ gesehen hätte. Im Spiel selbst lag Lürrip nach 16 Minuten mit 2:0 vorne. Ligakonkurrent Schelsen verkürzte zwar vor der Pause auf 1:2, allerdings ging Lürrip mit einer 3:1-Führung in die Halbzeit. Im zweiten Abschnitt erhöhte Lürrip auf 5:1, Schelsen traf in der 86. Minute noch zum 5:2- Endstand. „Wir haben uns vor allem auf Umschaltmomente konzentriert, da wir in der Aufstellung etwas improvisieren mussten. Wir haben aber kaum etwas zugelassen und waren vor dem Tor kaltschnäuzig. Der Sieg ist verdient“, so Cancian. Die Feierei für Lürrip geht somit weiter. Endspiel der Frauen