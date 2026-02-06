Mennrath-Gala: SG Unterrath kassiert Klatsche Landesliga: Victoria Mennrath hat am Freitag den Spieltag gegen die SG Unterrath eröffnet - und wie! Am Sonntag steigen spannende Spiele beim FC Kosova Düsseldorf und dem TSV Solingen. von André Nückel · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

Kantersieg am Freitag: Victoria Mennrath zerlegt die SG Unterrath. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag geht es beim VfB Hilden II weiter, ehe am Sonntag spannende Duelle beim FC Kosova Düsseldorf und TSV Solingen steigen.

________________ Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle! Mennrath spielt Unterrath vor der Pause schwindelig

So hatte sich Daniel Beine das Auswärtsspiel seiner SG Unterrath bei Victoria Mennrath sicherlich nicht vorgestellt. Bereits zur Halbzeit wechselte der Coach folgerichtig nahezu die komplette Mannschaft aus, doch verloren war die Partie in Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt bereits. Johannes Minkiti (13.) brachte den Gladbacher Hallenchampion früh auf Kurs, anschließend kippte das Geschehen vollständig zugunsten der Hausherren, als Alexander Straeten nach einer Roten Karte vom Platz musste (22.). Völlig von der Rolle geriet die SG Unterrath in der Schlussphase der ersten Hälfte und kassierte durch Philipp Preckel (32., 43.) sowie Jacob Küppers (45.+1) weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Am Ende gewann Victoria Mennrath mit 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf elf Punkte. Unterath liegt nun vier Zähler hinter dem Tabellen­siebten. Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.+1), 4:1 Shuki Hamanosono (76.), 5:1 Alex Alexandrov (87.) Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/) VfB Hilden II spielt am Samstag, die anderen Partien folgen am Sonntag - Solingen-Derby im ausführlichen Liveticker