Kantersieg am Freitag: Victoria Mennrath zerlegt die SG Unterrath. – Foto: Sascha Hohnen
Mennrath-Gala: SG Unterrath kassiert Klatsche
Landesliga: Victoria Mennrath hat am Freitag den Spieltag gegen die SG Unterrath eröffnet - und wie! Am Sonntag steigen spannende Spiele beim FC Kosova Düsseldorf und dem TSV Solingen.
von André Nückel · Heute, 21:38 Uhr
Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag geht es beim VfB Hilden II weiter, ehe am Sonntag spannende Duelle beim FC Kosova Düsseldorf und TSV Solingen steigen.
Mennrath spielt Unterrath vor der Pause schwindelig
So hatte sich Daniel Beine
das Auswärtsspiel seiner SG Unterrath
bei Victoria Mennrath
sicherlich nicht vorgestellt. Bereits zur Halbzeit wechselte der Coach folgerichtig nahezu die komplette Mannschaft aus, doch verloren war die Partie in Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt bereits. Johannes Minkiti
(13.) brachte den Gladbacher Hallenchampion früh auf Kurs, anschließend kippte das Geschehen vollständig zugunsten der Hausherren, als Alexander Straeten
nach einer Roten Karte vom Platz musste (22.). Völlig von der Rolle geriet die SG Unterrath
in der Schlussphase der ersten Hälfte und kassierte durch Philipp Preckel
(32., 43.) sowie Jacob Küppers
(45.+1) weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Am Ende gewann Victoria Mennrath
mit 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf elf Punkte. Unterath
liegt nun vier Zähler hinter dem Tabellensiebten.
Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.+1), 4:1 Shuki Hamanosono (76.), 5:1 Alex Alexandrov (87.)
Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/)
VfB Hilden II spielt am Samstag, die anderen Partien folgen am Sonntag - Solingen-Derby im ausführlichen Liveticker
Spieltext VfB Hilden II - SC Velbert
So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Spieltext Gnadental - VSF Amern
So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Spieltext FC Kosova - FC Remscheid
So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
Spieltext ASV Süchteln - TuRU 80
So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Spieltext SSV Born - DV Solingen
So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
Spieltext FC Wülfrath - SC Kapellen
So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Spieltext TSV Solingen - Solingen 03
Das sind die nächsten Spieltage
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert