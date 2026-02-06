 2026-02-06T13:16:52.650Z

Mennrath-Gala: SG Unterrath kassiert Klatsche

Landesliga: Victoria Mennrath hat am Freitag den Spieltag gegen die SG Unterrath eröffnet - und wie! Am Sonntag steigen spannende Spiele beim FC Kosova Düsseldorf und dem TSV Solingen.

Kantersieg am Freitag: Victoria Mennrath zerlegt die SG Unterrath.
Kantersieg am Freitag: Victoria Mennrath zerlegt die SG Unterrath. – Foto: Sascha Hohnen

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, Spieltag 19: Victoria Mennrath feierte am Freitagabend einen Kantersieg gegen die SG Unterrath! Am Samstag geht es beim VfB Hilden II weiter, ehe am Sonntag spannende Duelle beim FC Kosova Düsseldorf und TSV Solingen steigen.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Mennrath spielt Unterrath vor der Pause schwindelig

+Video
So hatte sich Daniel Beine das Auswärtsspiel seiner SG Unterrath bei Victoria Mennrath sicherlich nicht vorgestellt. Bereits zur Halbzeit wechselte der Coach folgerichtig nahezu die komplette Mannschaft aus, doch verloren war die Partie in Mönchengladbach zu diesem Zeitpunkt bereits. Johannes Minkiti (13.) brachte den Gladbacher Hallenchampion früh auf Kurs, anschließend kippte das Geschehen vollständig zugunsten der Hausherren, als Alexander Straeten nach einer Roten Karte vom Platz musste (22.). Völlig von der Rolle geriet die SG Unterrath in der Schlussphase der ersten Hälfte und kassierte durch Philipp Preckel (32., 43.) sowie Jacob Küppers (45.+1) weitere Treffer zum 0:4-Pausenstand. Am Ende gewann Victoria Mennrath mit 5:1 und vergrößerte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf elf Punkte. Unterath liegt nun vier Zähler hinter dem Tabellen­siebten.

Tore: 1:0 Johannes Minkiti (13.), 2:0 Philipp Preckel (32.), 3:0 Philipp Preckel (43.), 4:0 Jacob Küppers (45.+1), 4:1 Shuki Hamanosono (76.), 5:1 Alex Alexandrov (87.)

Rot: Alexander Straeten (22./SG Unterrath/)

VfB Hilden II spielt am Samstag, die anderen Partien folgen am Sonntag - Solingen-Derby im ausführlichen Liveticker

Spieltext VfB Hilden II - SC Velbert

Spieltext Gnadental - VSF Amern

Spieltext FC Kosova - FC Remscheid

Spieltext ASV Süchteln - TuRU 80

Spieltext SSV Born - DV Solingen

Spieltext FC Wülfrath - SC Kapellen

Spieltext TSV Solingen - Solingen 03

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - TSV Solingen
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Remscheid - ASV Einigkeit Süchteln
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Velbert - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 22.02.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Wülfrath
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SSV Bergisch Born
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Kosova Düsseldorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DJK Gnadental
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr DJK Gnadental - Victoria Mennrath
So., 01.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DV Solingen
So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SC Union Nettetal
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TuRU Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Remscheid
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Kapellen-Erft
So., 01.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!