Mennrath entbindet Trainer Marc Trostel von seinen Aufgaben

Kritisch sieht Trostel den Zeitpunkt und die Kommunikation. „Das kam für mich aus heiterem Himmel, es hat sich vorher nicht angedeutet“, so der Trainer. Ein persönliches Gespräch mit den Verantwortlichen, in dem die Entscheidung noch einmal detailliert aufgearbeitet werden soll, ist noch geplant. Dennoch betont Trostel, dass kein böses Blut bleibe und er die Zeit beim Verein positiv in Erinnerung behalte.

Viel Zeit bleibt Netten nicht, um Einfluss zu nehmen. Bereits am Donnerstag leitete er seine erste Einheit, ehe am Freitagabend direkt ein Härtetest ansteht: Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald gastiert in Mennrath. „Das ist ein Bonusspiel, wir haben nichts zu verlieren, aber wir wissen, wie wir solche Spiele annehmen müssen“, sagt Netten.