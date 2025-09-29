Mennrath ärgert den Primus Süchteln

Victoria Mennrath zeigt sich beim 2:1-Sieg gegen ASV Süchteln effizient. Letzterer muss die Schlussphase sogar in Unterzahl auskommen. Mit der Niederlage verliert der ASV die Tabellenführung, das will Trainer Volker Hansen aber nicht überbewerten. So spielen Nettetal und Amern.

Süchteln wollte spielgestaltend in die Partie gehen: „Damit haben wir uns aber schwergetan, sind auf eine disziplinierte Mennrather Mannschaft getroffen“, sagte Süchteln-Trainer Volker Hansen. Und Mennrath ging früh in Führung. Eine Einwurf-Situation nutzte Victoria, die Ablage von Paul Szymanski verwertete Noah Kubawitz zum 1:0 (12. Minute). „Das war eine der wenigen Chancen, die wir genutzt haben, waren also in der ersten Halbzeit sehr effizient“, fand Mennrath-Trainer Marc Trostel, der aber viele Ballverluste seines Teams in der ersten Halbzeit bemängelte.

Auch die Süchtelner kamen nach dem Tor besser ins Spiel, gewann mehr zweite Bälle. Doch die vielen langen Bälle in die Tiefe führten für den ASV nicht zum Erfolg. Eine 1:1-Situation platzierte Leonit Popova im Abschluss zu mittig auf Mennrath-Keeper Mykyta Kriukov. Auch sonst traf Süchteln auf eine im Zweikampf robuste und eng stehende Mennrather Defensive. „In der Halbzeit sagten wir uns: ‚Wir müssen mehr Geduld haben und müssen mehr durch die Zwischenräume kommen‘“, berichtet Hansen.

In der zweiten Hälfte war das Spiel jedoch offener, keine Mannschaft erarbeitete sich klare Vorteile. Ab der74. Minute spielte Süchteln in Unterzahl, nachdem Batuhan Arslanoglu nach Notbremse die Rote Karte gesehen hatte: „Er greift nach dem Trikot und foult den Mennrather im Zweikampf. Die Rote kann man geben“, räumte Hansen ein. „Das war bitter, aber wir haben es zu zehnt dann ordentlich gemacht“, fand er.

Aus einer Umschaltsituation kam Mennrath in der 80. Minute erneut zum Erfolg: „Wir haben uns gut nach vorne kombiniert und Noah hat das Zweite gemacht“, berichtet Trostel. In der Folge verpasste Mennrath durch Konterchancen das dritte Tor. In einer offenen Schlussphase warf Süchteln mit einem zusätzlichen Stürmer alles nach vorne und kam noch zum Anschlusstreffer. Ein langer Ball in den Sechzehner landete bei Paul Fröhling, der auf Maurice Bock ablegte, dieser traf zum 1:2 (87.). Mennrath stand tief, überstand die Süchtelner Sturm-und-Drang-Phase aber gut. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch das 2:2 machen. Wir hatten in den letzten Minuten noch ein oder zwei gute Möglichkeiten, doch da fehlte uns das Spielglück“, berichtete Hansen.

„Auch wenn es am Ende spannender war als nötig, haben wir nicht unverdient gewonnen. Wir können zufrieden sein, die Jungs haben nach dem verlorenen Pokalspiel eine super Reaktion gezeigt “, sagte Trostel. „Es war kein gutes Spiel von uns, manche Situationen haben wir nicht gut gelöst. Wir sind enttäuscht, aber ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, lobte Hansen seine Süchtelner.

Den Verlust der Tabellenführung störe ihn als Momentaufnahme nicht so, dennoch wolle er mit seinem Team „so lange wie möglich da oben bleiben.“ Jetzt heiße es: „Mund abwischen und das schnell aus dem Kopf kriegen“, so der Trainer. Die nächste Aufgabe ist der unangenehme Aufsteiger DJK Gnadental am kommenden Wochenende, der eine „bewegliche Offensive“ mitbringe. Mennrath muss zum SSV Bergisch Born.

Amern und Nettetal nur remis

Die anderen beiden regionalen Teams verpassten den Sieg: Die VSF Amern kamen beim 1. FC Wülfrath nicht über ein 0:0 hinaus. Amern ist mit zehn Punkten Tabellenzehnter. Und Union Nettetal schaffte gegen den noch sieglosen Vorletzten VfB Hilden II nur ein maues 1:1. Die Hildener Führung glich Phillip Spickenbaum in der 56. Minute aus. Das Hilden die Schlussviertelstunde nach einer Gelb-Roten-Karte in Unterzahl spielte, konnte Nettetal nicht nutzen. Als Dritter bleibt Nettetal aber am neuen Spitzenreiter SV Solingen und Süchteln dran. Die Landesliga sei „sehr ausgeglichen“, betonte auch Süchteln-Coach Volker Hansen.