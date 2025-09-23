Mengsbergs Moral ohne Ertrag – Mengeringhausen im freien Fall

Ein Strafstoß macht den Unterschied

Korbach setzte sich in einem umkämpften Mittelfeldduell mit 1:0 durch und schob sich mit nun 13 Punkten auf Platz sieben. Den einzigen Treffer erzielte Bjarne Deselaers per Foulelfmeter (35.), nachdem die Gäste zuvor mehrere Chancen ausgelassen hatten. Wolfhagen drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, fand aber keinen Weg durch die stabile Defensive um Torwart Sören Beckmann. Beide Teams stehen nun punktgleich im Tabellenmittelfeld.

Platzverweis als Wendepunkt

Im Derby drehte Gudensberg nach der Pause auf und bleibt mit 20 Punkten erster Verfolger des Spitzenduos. Felsberg ging durch Joel Siemers (26.) in Führung, ehe eine Rote Karte für Routinier Julian Sattelmacher das Spiel kippte. Tom Siebert traf per Strafstoß (54.) und legte später nach (77.), dazwischen markierte Romeo Herbener die Führung (55.). Felsberg verharrt mit sechs Zählern auf einem direkten Abstiegsplatz.

Schwalmstadt siegt spät

Der Tabellenzweite Schwalmstadt bleibt dank eines späten Doppelschlags von Leonard Freund (87., 90.+4) auf Tuchfühlung zur Spitze. Zuvor tat sich die Markesic-Elf lange schwer gegen einen kompakten Sander Defensivverbund, zudem musste der Trainer nach einer Roten Karte (38.) von der Bank. Sand verpasste es, den eigenen Punktestand auszubauen, und bleibt bei 13 Zählern auf Rang sechs. Schwalmstadt bleibt mit 22 Punkten punktgleich mit Altenlotheim.

Aufholjagd und trotzdem punktlos

Eine wilde Partie endete mit einem 4:3-Auswärtssieg für Schauenburg, das sich nach zwei Niederlagen auf Platz fünf zurückmeldete. Die Gäste führten durch Jaafari (4.) und zweimal Heinemann (12., 35.) scheinbar klar, ehe Mengsberg durch Kutzner (38.), Müller (44.) und Luther (51.) ausglich. Für die Entscheidung sorgte Leon Göbel nach 73 Minuten. Mengsberg rutscht mit zehn Punkten auf Rang zwölf ab. Altenlotheim verteidigt die Spitze

Spitzenreiter Altenlotheim behauptete seine Position mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Neukirchen/Röllshausen. Spielertrainer Robin Wissemann traf spektakulär per Fallrückzieher (47.), ehe Wickert (75.) und Seibel (85.) nachlegten. Zuvor hatte Wickert noch einen Foulelfmeter vergeben (34.). Mit 22 Punkten liegt der TSV nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Schwalmstadt, während Neukirchen mit 13 Punkten im Mittelfeld rangiert. Schrecksbach ohne Probleme

Schrecksbach feierte mit einem 6:1 den ersten Heimsieg der Saison und kletterte auf Rang elf. Lukas Schwalm (24., 64.) und Carlo Breves (39., 65.) legten vor, ehe Laurin Krämer (69.) und Tim Köhler (85.) das Ergebnis ausbauten. Mengeringhausen verkürzte zwischenzeitlich durch Tim Sommer (56.), brach danach jedoch völlig ein. Der Aufsteiger bleibt mit einem Zähler abgeschlagen Letzter.

SCE furios

Edermünde meldete sich eindrucksvoll zurück und behauptete mit 19 Punkten den vierten Platz. Jonathan Mertsch (6., 77.) eröffnete und beendete den Torreigen, dazwischen trafen Siebert (45.), Schöfer (48.) und Bawuah (75.). Melsungen gelang durch Kraus (36.) nur kurzzeitig der Ausgleich, danach brach das Team defensiv auseinander. Die Gastgeber bleiben mit elf Punkten im Tabellenmittelfeld stecken. Big Points für die Spielgemeinschaft