Mengsberg verschafft sich Luft – Schauenburg schenkt Führung her

Ein Nachholspieltag mit Folgen für beide Enden der Tabelle: Der TSV 1926 Mengsberg holte im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier, der TSV Altenlotheim arbeitete sich nach frühem Rückstand zurück. Das Duell SSV Sand 1910 gegen SC Edermünde fiel derweil dem Platz zum Opfer.

Die Engelhainer setzten sich auf ungewohntem Terrain in Neustadt mit 2:1 gegen die Wölfe durch und sammelten im Tabellenkeller wichtige Punkte. Maximilian Lecher (32.) brachte Mengsberg in Führung, ehe Tom Schneider (81.) spät nachlegte; Wolfhagen II kam durch Jonathan Ruzicka (83.) nur noch zum Anschluss. Für Mengsberg war es zugleich ein gelungener Einstand unter Trainer Marco Schwab, der seiner Elf Stabilität und am Ende auch den nötigen Punch verlieh.

Mittelfeld-Duell mit Perspektive

Schauenburg erwischte den besseren Start und ging früh durch Jesco Gallitschke (10.) in Führung, doch Altenlotheim antwortete mit Geduld und Moral. Torben Garthe drehte die Partie praktisch im Alleingang – erst der Ausgleich (24.), dann der Siegtreffer kurz nach der Pause (50.). Mit dem Auswärtssieg springt Altenlotheim in der Tabelle auf Rang vier. Spielausfall