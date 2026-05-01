Mengsberg überrascht – Neukirchen rettet spät einen Punkt

Die SG Neukirchen/Röllshausen kam gegen VfB Schrecksbach nicht über ein 2:2 hinaus – und musste am Ende froh sein, überhaupt noch einen Punkt mitzunehmen. Carlo Breves und Simon Bernhardt brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, ehe Edvin Gering in der 83. Minute verkürzte. In der Nachspielzeit traf Marcel Reitz doch noch zum Ausgleich. Für Neukirchen ist das im Rennen um die vorderen Plätze ein Dämpfer, für Schrecksbach trotz des späten Gegentreffers ein Achtungserfolg.

Die FSG Gudensberg hat ihre Pflichtaufgabe bei Brunslar/Wolfershausen gelöst und mit dem 5:2 den sechsten Sieg in Folge gefeiert. Nach früher 2:0-Führung brachte ein Doppelschlag von Anton Felker und Hannes Blank die Gastgeber noch vor der Pause zurück, doch Nick Siebert, Tom Siebert per Foulelfmeter und Thomas Melnarowicz sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Gudensberg bleibt damit Zweiter und geht mit Selbstvertrauen in das kommende Topspiel gegen Schwalmstadt.

Der SSV Sand setzte sich bei FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit 4:1 durch. Sefa Cetinkaya war mit drei Treffern der entscheidende Mann, Waly Ahmad Saddiqi steuerte das zweite Sander Tor bei. FeLoNi kam durch Sebastian Kraus nur noch zum zwischenzeitlichen Anschluss. Sand festigt damit Rang sechs, während die Lage für Felsberg/Lohre/Niedervorschütz immer schwieriger wird.

Der Melsunger FV gewann gegen Wolfhagen II mit 2:1 und zog in der Tabelle näher an die Wölfe heran. Furkan Eker brachte Melsungen früh in Führung und traf nach dem Ausgleich von Lucas Wienecke auch zum entscheidenden 2:1. Für Wolfhagen war es die nächste knappe Niederlage, Melsungen stabilisiert sich dagegen im Mittelfeld.

Serie verlängert

Der SC Edermünde setzte seine Siegesserie fort und gewann gegen Schlusslicht TuSpo Mengeringhausen mit 6:2. Felix Mertsch traf zweimal per Elfmeter, Leroy Bawuah legte ebenfalls einen Doppelpack nach. Für Mengeringhausen trafen Tim Sommer und Giulian Braun, doch ernsthaft gefährdet war der Edermünder Heimsieg nicht. Der Aufsteiger bleibt damit auf Rang drei und weiter in Schlagdistanz zu Gudensberg.

Spiel gedreht

Der TSV Korbach lag gegen SG Schauenburg nach einem Treffer von Felix Simon zunächst zurück, drehte die Partie aber noch rund um die Halbzeit. Laurin Lange glich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, Bjarne Deselaers verwandelte kurz nach Wiederbeginn einen Foulelfmeter zum 2:1. Korbach bleibt damit Vierter und hält den Druck auf Gudensberg und Edermünde hoch. Gewohnheit fortgesetzt

Der 1. FC Schwalmstadt löste auch die Auswärtsaufgabe beim FC Homberg und gewann 3:0. Maksim Petkovic brachte den Spitzenreiter vor der Pause in Führung, nach dem Seitenwechsel entschied Leonard Freund die Partie mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten. Homberg spielte nach Gelb-Rot gegen Nico Brandt ab der 44. Minute in Unterzahl. Schwalmstadts Alex Moise sprach anschließend von einem verdienten Sieg und betonte, dass der Tabellenführer weiter „jedes Spiel gewinnen“ wolle. Deutliche Angelegenheit