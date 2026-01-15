Mengsberg setzt auf Friedrich

Der TSV Mengsberg hat seine Trainerfrage für die Saison 2026/27 geklärt: Martin Friedrich übernimmt im Sommer das Amt beim Gruppenligisten und löst Interimscoach Marco Schwab ab, der die Mannschaft bis zum Saisonende gemeinsam mit Co-Trainer Martin Knapp betreut. Zuerst berichtete die HNA über die Personalentscheidung.

Friedrich, 41, war zuletzt bei der SG Aulatal tätig und hatte dort seinen Abschied zum Saisonende bereits vor der Winterpause angekündigt. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre beim TSV Schwarzenborn, ehe er in Aulatal 2024 mit dem Aufstieg in die Verbandsliga ein Ausrufezeichen setzte.

In Mengsberg überzeugten ihn nach eigenen Angaben die klaren Vorstellungen der Verantwortlichen und das Entwicklungspotenzial des Kaders. Mit Friedrich wechselt auch Dustin Bambey an den Engelhain, der künftig als spielender Co-Trainer fungieren soll. Der Mittelfeldmann war in Aulatal zu einem Leistungsträger gereift.