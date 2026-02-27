Mengsberg muss liefern – bestätigt Edermünde seine Auswärtsstärke?

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Am Wochenende wird die Gruppenliga Kassel 1 einmal mehr zur Rechenaufgabe. Drei Nachholspiele, die die Tabelle an mehreren Stellen verschieben können: TSV Mengsberg braucht im Keller gegen FSV Wolfhagen II dringend Zähler, SG Schauenburg und TSV Altenlotheim rangeln um die bessere Ausgangslage im Mittelfeld – und der SSV Sand hat mit dem SC Edermünde ein Topteam vor der Brust.

Der TSV Mengsberg geht als Zwölfter in das Nachholspiel und hat damit sichtbar Druck auf dem Kessel. Die Wölfe sind Siebter und können mit einem Auswärtssieg den Abstand nach oben weiter verkürzen. Mengsberg steht dabei vor allem vor der Aufgabe, den Rückstand auf das breite Feld im Tabellenkeller nicht größer werden zu lassen. Wolfhagen II hat sein Saisonziel Klassenerhalt klar benannt – die aktuelle Position ist dafür ein solides Fundament.

Mittelfeld-Duell mit Perspektive

Schauenburg kann mit einem Heimsieg zu Altenlotheim aufschließen – und würde das Mittelfeld noch enger zusammenschieben. Für Altenlotheim passt die Partie ins eigene Raster: Das Saisonziel lautet ein einstelliger Tabellenplatz – genau dort steht der TSV aktuell. Dass es zu Saisonbeginn lange nach Titelkampf aussah, wirkt angesichts der aktuellen Ausgangslage allerdings etwas ernüchternd. Wer hier gewinnt, verschafft sich nicht nur Punkte, sondern auch Ruhe in einem Bereich der Tabelle, in dem kleine Serien schnell große Sprünge erlauben. Verfolgerduell auf der Sander Höhe

