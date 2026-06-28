Mengkofen: Ecker macht weiter - Gheorghiu wird spielender Co

Der SV Mengkofen hat eine nicht ganz unkomplizierte Saison hinter sich, die man letztlich in der Kreisklasse Dingolfing knapp über dem ominösen Strich abschließen konnte. Vollauf zufrieden sind die Verantwortlichen mit dem Schaffen von Coach Rainer Ecker , der sein Engagement fortsetzen wird und mit Vlad Gheorghiu einen spielenden Co-Trainer erhält, mit dem er schon bei seiner vorherigen Station beim SV Großköllnbach zusammengearbeitet hat. Ebenfalls an Bord bleibt Tormanntrainer Andreas Sachse . Verstärkung erhält die Hintermannschaft mit der Verpflichtung von Sebastian Fellinger , der mittlerweile in Mengkofen wohnt und lange Jahre Kapitän des SV Salching war.

"Wir freuen uns dass wir die Zusammenarbeit mit dem bisherigem Trainer-Team Rainer und Andi fortführen können und zudem mit Vlad einen Co-Spielertrainer und gestandenen Innenvertediger dazubekommen, der uns die nötige Stabilität in der Defensive verleihen soll. Auch die zuletzt vermisste Lautstärke auf dem Platz ist uns hier ein großes Anliegen“, verrät die SVM-Abteilungsleitung um Markus Zollner, Michael Beck und Dominik Hackl, die sich zudem darüber freut, dass einige Talente aus der eigenen U19, die in der Kreisliga Vizemeister wurde, in den Kader integriert werden können.

"Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr beim SV Mengkofen dranhängen kann. Die letzte Saison war nicht erfolgreich, so ehrlich muss man sein. Es waren aber einige gravierende Faktoren, die ein besseres Abschneiden nicht zugelassen haben. Umso mehr freut es mich, dass ich weitermachen darf. Mit den talentierten Jungs, die von der A-Jugend fast geschlossen nachrücken, soll ein großer Umbruch stattfinden. Diese Aufhabe ist eine tolle Herausforderung, die ich gern mit meinem neuen und alten Co-Trainer Vlad Gheorghiu und meinem Torwarttrainer Andy Sache angehe. Mein Dank auch an die Verantwortlichen des SVM, die mir immer vollstes Vertrauen entgegenbringen", sagt Rainer Ecker.



