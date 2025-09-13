Menger-Dreierpack: Bornreihe zerlegt Ottersberg

Von Anfang an gaben die Gäste den Ton an, wussten ihre ersten Möglichkeiten allerdings noch nicht zu nutzen. Der TSV ließ sich dagegen nicht lange bitten. Torjäger Alexander Neumann erzielte nach 21 Minuten das 1:0. Die Blau-Weiße Antwort erfolgte umgehend durch Loris Menger. Anschließend drehte der SVBWB auf. Denn mit der nächsten Gelegenheit stellte Menger auf 1:2 und schon in der 26. Minute erhöhte Jeremy da Rocha Nunes auf 1:3. Die Hausherren konnten dem Tempo nicht annähernd folgen und mussten wiederum nur 120 Sekunden später das 1:4 durch Leandro Vieira schlucken. Abgerundet wurde die brillante Bornreiher Phase durch Menger, der mit seinem bereits neunten Saisontor den 1:5-Pausenstand herstellte (36.). Damit stellten die Gäste zum dritten Mal hintereinander schon im ersten Abschnitt die Weichen auf Siege. Gegen Lindwedel-Hope und Stade hieß es zur Pause jeweils 4:0. Genauso wie in diesen Begegnungen ließ es die Mannschaft von Trainer Sven de Vries nach dem Seitenwechsel deutlich ruhiger angehen. In der Schlussminute komplettierte Kevin Stegie das halbe Dutzend.