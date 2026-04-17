Mengen vor dem Gipfel in Mittelbuch, SGM Ummendorf will dranbleiben

Der VfB Gutenzell geht nach dem 4:1 in Ertingen mit einem positiven Gefühl in dieses Heimspiel und hat sich mit 33 Punkten ein kleines Polster zur Abstiegszone erarbeitet. Der FV Bad Saulgau 04 verlor zuletzt 0:3 in Krauchenwies und steht mit 14 Punkten weiter tief im Keller, jeder weitere Rückschlag verschärft die Lage. Gutenzell kann mit einem weiteren Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erzwingen. Im Hinspiel gewann Bad Saulgau mit 1:0. ---



Krauchenwies kommt mit dem souveränen 3:0 gegen Bad Saulgau und steht mit 40 Punkten auf Rang neun. Eberhardzell sammelte zwar beim 1:1 in Ringschnait einen wichtigen Punkt, bleibt mit 23 Punkten aber in unmittelbarer Abstiegsgefahr. Für die Gastgeber ist es die Chance, die jüngste Stabilisierung zu bestätigen, für Eberhardzell ein weiterer Härtetest im Kampf um den Klassenerhalt. Im Hinspiel gewann Krauchenwies mit 4:0.

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Es ist das Spiel des Wochenendes: Dritter gegen Erster, 56 gegen 65 Punkte, dazu die Aussicht, dass ein Heimsieg das Rennen um Platz zumindest noch einmal etwas spannender machen könnte. Ringschnait hat sich mit dem 1:1 gegen Eberhardzell zuletzt selbst gebremst, während Mengen mit dem 1:0 gegen Sulmetingen seine unaufgeregte Effizienz einmal mehr unterstrich. Für die Gastgeber ist das die Chance auf ein echtes Signal, für Mengen die Gelegenheit, einen weiteren direkten Konkurrenten kleinzuhalten. Im Hinspiel gewann Mengen mit 1:0.

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SF Hundersingen hat sich mit dem 3:2 in Ringschnait und dem 4:0 in Steinhausen im Nachholspiel eindrucksvoll stabilisiert und steht mit 42 Punkten bereits auf Rang sechs. Der FV Rot bleibt nach dem wilden 3:4 gegen Steinhausen mit 10 Punkten abgeschlagen Letzter. Alles spricht für die Gastgeber, doch Rot hat in den vergangenen Wochen ´gezeigt, dass es sich nicht kampflos ergibt. Im Hinspiel gewann Hundersingen mit 3:1.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Hohentengen Hohentengen 15:00 PUSH



Steinhausen musste nach einer starken Serie mit dem 0:4 gegen Hundersingen im Nachholspiel wieder einen Dämpfer hinnehmen. Hohentengen dagegen befindet sich nach dem 2:0 gegen Uttenweiler in sehr guter Verfassung und ist mit 47 Punkten inzwischen Vierter. Für Steinhausen geht es darum, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen, Hohentengen will seine starke Position absichern. Im Hinspiel gewann Hohentengen mit 4:0.

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Der SV Uttenweiler steckt nach dem 0:2 in Hohentengen in einer Phase schwierigen Phase und ist mit 32 Punkten nur noch Zwölfter. Blönried nahm beim 0:0 gegen Sigmaringen immerhin einen Punkt und steht mit 18 Punkten auf Rang 16. Für Uttenweiler ist es ein wichtiges Heimspiel, um sich wieder ins ruhige Mittelfeld zu schieben, Blönried braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Im Hinspiel gewann Uttenweiler mit 4:1.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen SV Ochsenhausen Ochsenhausen 15:00 PUSH



Der SV Sigmaringen steht nach dem torlosen Remis in Blönried bei 41 Punkten und belegt Platz sieben. Ochsenhausen holte zuletzt ein 1:1 gegen Ummendorf und sehtt 37 Punkten auf Platz 10. Beide Mannschaften trennen aktuell vier Punkten, für Ochsenhausen wäre es die Chance in die obere Tabellenhälfte zu springen. Im Hinspiel trennten sich beide 1:1.

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Die SG Ummendorf hat beim 1:1 in Ochsenhausen gezeigt, dass nicht jeder Auftritt mühelos verläuft. Mit 61 Punkten bleibt die Mannschaft der erste Verfolger des FC Mengen und darf sich gegen Ertingen keinen Ausrutscher leisten. Die Gäste stehen mit 23 Punkten auf Rang 14 und kommen aus einer Serie wechselhafter Ergebnisse, das jüngste 1:4 gegen Gutenzell war ein Rückschlag. Im Hinspiel gewann Ummendorf mit 5:3.





