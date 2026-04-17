 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Mengen vor dem Gipfel in Mittelbuch, SGM Ummendorf will dranbleiben

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 27. Spieltags

von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben hält mit dem Spitzenspiel zwischen der SG Ringschnait/Mittelbuch und Tabellenführer FC Mengen das unbestrittene Highlight des Wochenendes bereit. Verfolger SGM Ummendorf/Fischbach darf sich im Aufstiegsrennen gegen die SG Ertingen/Binzwangen keinen Ausrutscher erlauben, während der SV Hohentengen seine starke Form in Steinhausen bestätigen will. Im Tabellenkeller stehen vor allem der FV Bad Saulgau 04, die SGM Blönried/Ebersbach und die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach unter Druck. Spannung versprechen zudem die direkten Duelle zwischen dem SV Sigmaringen und dem SV Ochsenhausen sowie zwischen dem SV Uttenweiler und der SGM Blönried/Ebersbach.

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Morgen, 16:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
16:00

Der VfB Gutenzell geht nach dem 4:1 in Ertingen mit einem positiven Gefühl in dieses Heimspiel und hat sich mit 33 Punkten ein kleines Polster zur Abstiegszone erarbeitet. Der FV Bad Saulgau 04 verlor zuletzt 0:3 in Krauchenwies und steht mit 14 Punkten weiter tief im Keller, jeder weitere Rückschlag verschärft die Lage. Gutenzell kann mit einem weiteren Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erzwingen. Im Hinspiel gewann Bad Saulgau mit 1:0.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
15:00

Krauchenwies kommt mit dem souveränen 3:0 gegen Bad Saulgau und steht mit 40 Punkten auf Rang neun. Eberhardzell sammelte zwar beim 1:1 in Ringschnait einen wichtigen Punkt, bleibt mit 23 Punkten aber in unmittelbarer Abstiegsgefahr. Für die Gastgeber ist es die Chance, die jüngste Stabilisierung zu bestätigen, für Eberhardzell ein weiterer Härtetest im Kampf um den Klassenerhalt. Im Hinspiel gewann Krauchenwies mit 4:0.
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Es ist das Spiel des Wochenendes: Dritter gegen Erster, 56 gegen 65 Punkte, dazu die Aussicht, dass ein Heimsieg das Rennen um Platz zumindest noch einmal etwas spannender machen könnte. Ringschnait hat sich mit dem 1:1 gegen Eberhardzell zuletzt selbst gebremst, während Mengen mit dem 1:0 gegen Sulmetingen seine unaufgeregte Effizienz einmal mehr unterstrich. Für die Gastgeber ist das die Chance auf ein echtes Signal, für Mengen die Gelegenheit, einen weiteren direkten Konkurrenten kleinzuhalten. Im Hinspiel gewann Mengen mit 1:0.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
15:00

SF Hundersingen hat sich mit dem 3:2 in Ringschnait und dem 4:0 in Steinhausen im Nachholspiel eindrucksvoll stabilisiert und steht mit 42 Punkten bereits auf Rang sechs. Der FV Rot bleibt nach dem wilden 3:4 gegen Steinhausen mit 10 Punkten abgeschlagen Letzter. Alles spricht für die Gastgeber, doch Rot hat in den vergangenen Wochen ´gezeigt, dass es sich nicht kampflos ergibt. Im Hinspiel gewann Hundersingen mit 3:1.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
15:00

Steinhausen musste nach einer starken Serie mit dem 0:4 gegen Hundersingen im Nachholspiel wieder einen Dämpfer hinnehmen. Hohentengen dagegen befindet sich nach dem 2:0 gegen Uttenweiler in sehr guter Verfassung und ist mit 47 Punkten inzwischen Vierter. Für Steinhausen geht es darum, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen, Hohentengen will seine starke Position absichern. Im Hinspiel gewann Hohentengen mit 4:0.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
15:00

Der SV Uttenweiler steckt nach dem 0:2 in Hohentengen in einer Phase schwierigen Phase und ist mit 32 Punkten nur noch Zwölfter. Blönried nahm beim 0:0 gegen Sigmaringen immerhin einen Punkt und steht mit 18 Punkten auf Rang 16. Für Uttenweiler ist es ein wichtiges Heimspiel, um sich wieder ins ruhige Mittelfeld zu schieben, Blönried braucht jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Im Hinspiel gewann Uttenweiler mit 4:1.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
15:00

Der SV Sigmaringen steht nach dem torlosen Remis in Blönried bei 41 Punkten und belegt Platz sieben. Ochsenhausen holte zuletzt ein 1:1 gegen Ummendorf und sehtt 37 Punkten auf Platz 10. Beide Mannschaften trennen aktuell vier Punkten, für Ochsenhausen wäre es die Chance in die obere Tabellenhälfte zu springen. Im Hinspiel trennten sich beide 1:1.
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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
15:00

Die SG Ummendorf hat beim 1:1 in Ochsenhausen gezeigt, dass nicht jeder Auftritt mühelos verläuft. Mit 61 Punkten bleibt die Mannschaft der erste Verfolger des FC Mengen und darf sich gegen Ertingen keinen Ausrutscher leisten. Die Gäste stehen mit 23 Punkten auf Rang 14 und kommen aus einer Serie wechselhafter Ergebnisse, das jüngste 1:4 gegen Gutenzell war ein Rückschlag. Im Hinspiel gewann Ummendorf mit 5:3.