Mengen vor dem Gipfel gegen SGM Ummendorf/Fischbach

Der TSV Kirchberg/Iller muss nach dem 0:5 in Ringschnait eine Reaktion zeigen, wenn der Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verloren gehen soll. Der SV Hohentengen steht mit 51 Punkten auf Rang vier und hat trotz des jüngsten 3:3 in Rot weiter eine starke Ausgangslage im oberen Feld. Kirchberg ist zuhause gefordert, nachdem die Defensive zuletzt große Probleme offenbarte. Im Hinspiel gewann Hohentengen deutlich mit 5:2. ---



Für die SGM Blönried/Ebersbach zählt in dieser Phase jeder Punkt, der jüngste 2:1-Erfolg in Hundersingen hat die Hoffnung etwas am Leben gehalten. Der FV Rot hat beim 3:3 gegen Hohentengen Moral gezeigt, bleibt mit 11 Punkten aber klar Tabellenletzter. Im Hinspiel gewann Blönried/Ebersbach in Rot mit 3:0.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch hat sich mit dem 5:0 gegen Kirchberg eindrucksvoll zurückgemeldet und liegt mit 60 Punkten stabil auf Rang drei. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen reist mit dem 0:2 gegen Sulmetingen an. Ringschnait will seine starke Saison weiter fortstetzen, Krauchenwies braucht Punkte, um nicht in die gefährliche Zone abzurutschen. Im Hinspiel trennten sich beide Teams spektakulär 4:4.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen VfB Gutenzell Gutenzell 15:00 PUSH

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Der SV Sulmetingen hat sich mit dem 2:0 in Krauchenwies in Schlagdistanz zur oberen Gruppe gehalten und steht bei 48 Punkten. Gutenzell kommt mit 40 Punkten und dem beachtlichen 1:1 gegen Mengen selbstbewusst nach Sulmetingen. Die Gastgeber gehen zwar favorisiert in die Partie, doch die Form des VfB spricht gegen ein einfaches Heimspiel. Im Hinspiel gewann Sulmetingen in Gutenzell mit 1:0.

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Das absolute Spitzenspiel am Sonntag: Erster gegen Zweiter, 73 gegen 66 Punkte, dazu die Erinnerung an das 1:1 im Hinspiel. Mengen hat zuletzt nicht immer geglänzt, aber mit dem 2:0 in Hundersingen und der ungeschlagenen Bilanz seine Ausnahmestellung untermauert. Ummendorf darf sich im Titelrennen praktisch keinen weiteren Ausrutscher leisten und muss nach dem 1:1 gegen Eberhardzell wieder in den Angriffsmodus finden.

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Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat beim 1:1 in Ummendorf erneut gezeigt, dass sie sich nicht kampflos ergibt, bleibt mit 25 Punkten aber akut gefährdet. Der SV Sigmaringen reist mit 50 Punkten und dem 2:1 gegen Bad Saulgau an, zugleich bleibt das Team im Kampf um die oberen Plätze auf jeden Sieg angewiesen. Eberhardzell wird auf Widerstand und Geduld setzen müssen, Sigmaringen auf spielerische Qualität und Konsequenz. Im Hinspiel gewann Sigmaringen mit 2:1.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH



Der FV Bad Saulgau 04 steht mit 15 Punkten auf dem vorletzten Platz und möchte nach dem 1:2 in Sigmaringen wieder punkten. Uttenweiler hat mit dem 0:1 gegen Ertingen und dem 1:7 in Ochsenhausen zuletzt schwer gelitten und steht mit 35 Punkten ebenfalls unter Druck, weil die Saison aus Platz 12 zu kippen droht. Im Hinspiel gewann Uttenweiler klar mit 3:0.

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Ertingen hat sich mit dem 1:0 in Uttenweiler etwas Luft verschafft und steht nun bei 26 Punkten auf Rang 14. Steinhausen verlor zuletzt 1:2 gegen Ochsenhausen im Derby und belegt mit 34 Zählern Platz 13. Für Ertingen ist es ein wichtiges Heimspiel, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Steinhausen kann mit einem Sieg auf Platz 12 springen. Im Hinspiel gewann Steinhausen mit 2:0.

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Morgen, 15:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SF Hundersingen SF Hundersingen 15:00 PUSH



Der SV Ochsenhausen hat sich mit dem 2:1 in Steinhausen und dem 7:1 gegen Uttenweiler in eine ordentliche Ausgangsposition gebracht und steht mit 43 Punkten auf Rang neun. Die SF Hundersingen kommen mit dem 0:2 im Nachholspiel gegen Mengen und dem mussten zuvor eine 2:1-Niederlage gegen Blönried hinnehmen. In der Tabelle belegt Hundersingen mit 48 Punkten auf Rang sieben. Im Hinspiel gewann Ochsenhausen in Hundersingen mit 5:1.





