Mengen und SGM Ummendorf mit klaren Siegen, Uttenweiler gewinnt 5:2

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat den Start nach der Winterpause genutzt und mit dem Auswärtssieg ihren zweiten Tabellenplatz gefestigt (44 Punkte). Jonathan Hummler brachte die Gäste früh in Führung (4.) und legte zum 0:2 nach (23.), ehe Dominik Allerdinks auf 0:3 stellte (29.). Noch vor der Pause schnürte Jonathan Hummler den Dreierpack zum 0:4 (32.). Der TSV Kirchberg/Iller bleibt bei 30 Punkten und rutscht auf Rang acht ab. ---



Im Kellerduell hat die SGM Blönried/Ebersbach wichtige Punkte eingefahren und belegt nun Rang 14 (16 Punkte). Samuel Maier erzielte das Tor des Tages in der 50. Minute zum 1:0. Der FV Bad Saulgau 04 bleibt auf Rang 16 stehen (14 Punkte) und verpasste den Sprung an Blönried/Ebersbach vorbei.

Der FC Mengen marschiert weiter an der Spitze und baute mit dem klaren Auswärtssieg seine Bilanz auf 49 Punkte aus. Jannik Nörz traf zum 0:1 (23.), Tobias Nörz erhöhte auf 0:2 (29.), Lasse Trenkmann machte mit dem 0:3 (65.) und 0:4 (78.) alles klar. Für den FV Rot bleibt die Lage als Schlusslicht (8 Punkte) weiter kritisch.

SF Hundersingen setzte sich im Mittelfeldduell knapp durch und klettert mit 29 Punkten auf Rang neun. David Ruchti entschied die Partie in der 57. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Der SV Sulmetingen bleibt bei 30 Punkten auf Platz sechs und verpasste es, im Kampf um die oberen Ränge nachzulegen.

Der SV Steinhausen an der Rottum führte zwar 2:0, steht nach der Niederlage aber weiter tief im Keller (15., 16 Punkte). Ingo Schad traf doppelt zur Führung (15., 23.), doch die SG Ringschnait / Mittelbuch drehte das Spiel: Michael Weber verkürzte (32.), Manuel Münst glich per Foulelfmeter aus (34.) und erzielte den Siegtreffer in der 89. Minute. Die Gäste bleiben Dritter (40 Punkte) und unterstreichen ihre Rolle in der Spitzengruppe.

Der SV Uttenweiler startete stark in die Rückrunde und ist nun Fünfter (31 Punkte). Julian Beck traf zum 1:0 (9.), danach drehte der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen durch Alexander Hoch (32.) und Marius Fischer (52.) zwischenzeitlich auf 1:2. Pascal Haberbosch glich zum 2:2 aus (64.), ehe Uttenweiler spät davonzog: Stefan Maurer (77.), Kevin Schelkle (83.) und Pascal Volz (88.) machten den 5:2 Heimsieg klar. Krauchenwies/Hausen/Göggingen bleibt Elfter (28 Punkte).

Der SV Sigmaringen bleibt Vierter (35 Punkte), musste sich aber mit einem Remis begnügen. Der VfB Gutenzell ging früh durch Yanick Schraivogel in Führung (6.), schaffte es aber nicht diese über die Zeit zu bringen. Kadir Emruli rettete den Gastgebern in der 82. Minute das 1:1. Gutenzell steht damit als Zwölfter bei 21 Punkten.

Ein Unentschieden das beiden Seiten nicht wirklich hilft. Der SV Ochsenhausen verpasste es eine seiner zahlreichen Chancen zu nutzen und kam nicht über ein 0:0 hinaus. Das bedeutet für den SVO aktuell mit 28 Punkten Rang 10 in der Tabellen Die SG Ertingen/Binzwangen steht mit 17 Punkten auf Rang 13 und bleibt im unteren Drittel gefangen.



