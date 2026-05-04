Mengen und SGM Ummendorf lassen erneut Punkte liegen

Es war ein Duell, in dem es um weit mehr als nur drei Punkte ging. Die SG Ertingen/Binzwangen gastierte beim SV Uttenweiler und stand unter massivem Zugzwang. In einer Partie, die lange Zeit ohne die ganz großen Höhepunkte auskommen musste und in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten, fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlug die Stunde der Gäste: In der 86. Minute erzielte Justin Ezewele den umjubelten Treffer zum 0:1-Endstand. ---



Der FC Mengen war lange auf Kurs zu einem weiteren knappen Sieg, ehe der VfB Gutenzell in der Nachspielzeit noch zuschlug. Ladislav Varady brachte den Tabellenführer in der 59. Minute in Führung, Tobias Hochdorfer glich in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Gutenzell nimmt mit nun 40 Punkten als Elfter einen bemerkenswerten Punkt mit, Mengen bleibt mit 70 Punkten klar Erster.

---



Sulmetingen holte nach drei Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Dreier. Fabian Gapp traf in der 17. und 27. Minute doppelt und entschied die Partie damit früh. Krauchenwies/Hausen/Göggingen fand darauf keine ausreichende Antwort mehr und musste einen Rückschlag im Kampf um wichtige Punkte hinnehmen. Sulmetingen steht mit 48 Punkten nun auf Rang sechs, Krauchenwies bleibt mit 42 Punkten Zehnter.

---

.

Die SGM Ringschnait/Mittelbuch hat dem Konkurrenten aus Kirchberg einen Abend bereitet, der schon früh in eine klare Richtung lief. Luca Ruedi eröffnete in der 20. Minute, Simon Keller legte in der 23. Minute nach, Manuel Münst erhöhte per Foulelfmeter in der 37. Minute und noch vor der Pause in der 45. Minute auf 4:0. Anthony Procopio setzte in der 49. Minute den Schlusspunkt zu einem Sieg, der in dieser Höhe ein deutliches Signal aussendet. Ringschnait steht nun bei 60 Punkten auf Rang drei, Kirchberg bleibt mit 45 Punkten Achter.

---



Der FV Rot war ganz nah dran an einem Sieg, ehe Kai Remensperger in der 90. Minute doch noch den Ausgleich erzwang. Muhammed Manneh (11.) und Sohaib Ziani (13.) brachten Rot früh mit 2:0 in Führung, David Löffler verkürzte in der 21. Minute, ehe Nick Köber in der 47. Minute auf 3:1 stellte. Hohentengen kam durch David König in der 76. Minute noch einmal heran und rettete sich dann in letzter Minute zum 3:3. Hohentengen bleibt mit 51 Punkten auf Rang vier, Rot bleibt mit 11 Punkten Schlusslicht.

---



Lange sprach vieles für einen Heimsieg der SF Hundersingen, doch in der Schlussphase kippte das Spiel komplett. Simon Eisele brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, danach verteidigte Hundersingen diesen Vorsprung bis in die Schlussviertelstunde. Dann aber traf Anton Milevskyi in der 77. Minute zum Ausgleich und in der 88. Minute sogar noch zum 1:2. Hundersingen bleibt mit 48 Punkten Siebter, während Blönried mit 21 Punkten als Sechzehnter wichtige Punkte im Abstiegskampf holt.

---



Ochsenhausen erwischte den deutlich besseren Start und legte früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Lucas Schmidt traf bereits in der 6. Minute zum 0:1, Stefan Bek erhöhte in der 12. Minute per Foulelfmeter auf 0:2. Manuel Leiendecker brachte Steinhausen in der 60. Minute noch einmal heran, mehr gelang den Gastgebern aber im Derby nicht. Ochsenhausen verbessert sich mit 43 Punkten auf Rang neun, Steinhausen bleibt mit 34 Punkten Dreizehnter.

---



Der SV Sigmaringen musste lange arbeiten, ehe die Partie in der Schlussphase doch noch gedreht wurde. Adrian Riedesser brachte den FV Bad Saulgau 04 in der 67. Minute in Führung, Dominik Bentele glich in der 80. Minute aus. In der 90. Minute erzielte Patrick Arndt den späten Siegtreffer für die Gastgeber. Sigmaringen klettert damit auf 50 Punkte und Rang fünf, Bad Saulgau bleibt mit 15 Punkten Vorletzter.

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach ließ im Aufstiegsrennen erneut Punkte liegen und konnte den Patzer des FC Mengen erneut nicht nutzen. Leon Schmid brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Führung, ehe Jonathan Hummler in der 74. Minute wenigstens noch den Ausgleich erzielte. Für Ummendorf ist das im Kampf um Platz eins zu wenig, zugleich rück auch Ringschnait etwas näher heran. Ummendorf ist mit nun 66 Punkten Zweiter, Eberhardzell steht mit 25 Punkten auf Rang 15.











