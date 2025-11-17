Mengen überrollt Steinhausen, SG Rinschnait gewinnt gegen Sigmaringen

Der SV Hohentengen ging bereits in der 11. Minute durch Kai Remensperger in Führung. Nach dem frühen Rückstand tat sich die SG Ertingen/Binzwangen schwer, ins Spiel zu finden, und musste auch nach dem Seitenwechsel die Überlegenheit der Gäste anerkennen. Lukas Stützle erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, ehe Laurin Birkhofer nur fünf Minuten später mit dem Anschlusstreffer Hoffnung aufkeimen ließ. Diese währte jedoch nur kurz, denn erneut Kai Remensperger stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Fabian Baur sorgte schließlich in der 78. Minute mit dem 4:1 für die Entscheidung.

Kirchberg rehabilitierte sich nach der Enttäuschung der Vorwoche und gewann beim VfB Gutenzell. Yanick Schraivogel brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), doch Alexander Luppold egalisierte das schnell (16.), ehe Noah Lang den Spielstand für Kirchberg drehte (41.). Nach der Pause setzte erneut Alexander Luppold den Schlusspunkt (47.). Die Gelb-Rote Karte gegen Sven Häckelsmiller (86.) änderte am Ausgang nichts mehr, Kirchberg steht mit 27 Punkten nun auf Rang neuen, Gutenzell bleibt mit 16 Punkten knapp vor der Abstiegszone.

In Ochsenhausen gab es ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber, die die SGM Blönried/Ebersbach mit einem deutlichen 6:0 in die Schranken wiesen und sich damit auf mit 24 Punkten auf Rang 9 verbesserten. Niklas Miller traf dreifach (30., 67., 85.), die weiteren Tore erzielten Alexander Brehm (41.), Daniel Kunz (53.) und Jason Natterer (80.) gegen klar unterlegene Gäste, die bei 16 Punkten auf Tabellenrang 16 verharren.

Der FV Bad Saulgau gewann im Kellerduell gegen den FV Rot mit 1:0, ein Treffer von Sandro De Vittorio (44.) reichte. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz konnte auf zwei Punkten verringert werden. Rot bleibt nach der 14. Saisonniederlage Tabellenletzter.

Die SF Hundersingen überzeugten beim 4:0 in Eberhardzell und konnte mit 22 Punkten den Abstand auf die Abstiegszone weiter vergrößern. Dennis Heiss traf früh (8.) und legte in der 73. Minute nach, dazwischen erhöhte Jochen Gulde (65.), ehe Julian Störkle spät zum Endstand einschob (85.). Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach bleibt weiterhin auf Rang 17.

Der FC Mengen baute seine Tabellenführung spektakulär aus: Beim 8:1 gegen den SV Steinhausen an der Rottum trafen Max Schuler (23., 48. Foulelfmeter), Tobias Nörz (29.), Philipp Kiertucki (32.), Levi Fin Schlude (38.), Konrad Schaut (41.), Ladislav Varady (68.) und Soufiane Bouidir (87.). Zuvor hatte Max Wanner die Gäste kurzzeitig in Führung gebracht (22.). Mengen steht nun bei imposanten 40 Punkten und 51:8 Toren. Der SV Steinhausen musste die zweite Niederlag in Folge hinnehmen und steht mit 16 Punkten auf dem 13. Platz.

Der SV Sulmetingen und der SV Uttenweiler trennten sich in einem größtenteils ausgeglichenem Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte torlos. Der SV Sulmetingen fällt mit diesem Unentschieden auf Platz vier zurück, der SV Uttenweiler bleibt auf Platz sechs.

Die SG Ringschnait/Mittelbuch stoppte den Lauf des SV Sigmaringen mit einem 3:1-Heimsieg. Luca Ruedi (23.), Daniel Rulani (43.) und Manuel Münst (66.) trafen für die Gastgeber, während Daniel Abdulahad per Foulelfmeter zwischenzeitlich ausglich (32.). Ringschnait rückt auf Rang drei vor, Sigmaringen fällt auf Platz fünf zurück.

Krauchenwies geht mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten. Nach dem 3:1 gegen Gutenzell trifft der FC nun auf den Favoriten aus Ummendorf, der beim 1:1 gegen Ringschnait leicht an Boden verlor. Für Ummendorf geht es darum, im Kampf um die Spitze an Mengen dranzubleiben, während Krauchenwies (27 Punkte) mit einem Sieg oben anklopfen kann.





