Mengen triumphiert in Ringschnait, SGM Ummendorf antwortet mit 7:0

Die Gäste gaben noch in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand. Jonas Brose brachte den VfB Gutenzell in der 26. Minute in Führung, ehe Adrian Riedesser (63.) und Luca Beutel (68.) die Partie für den FV Bad Saulgau 04 drehten. Doch Michael Poser (90.+3) und Admir Causevic (90.+5) rissen das Spiel in der Nachspielzeit noch einmal auf die Seite der Gastgeber. Für Gutenzell beleg mit nun 36 Punkten Platz 11, während Bad Saulgau mit 14 Punkten auf Rang 17 tief im Abstiegskampf feststeckt. ---



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen verspielte eine scheinbar komfortable Führung und musste sich am Ende mit einem 3:3 begnügen. Corbin Eisel (27.) und Robin Rauser (37.) sorgten für das 2:0, Leon Schmid verkürzte in der 53. Minute, ehe Timmy Rauser in der 76. Minute auf 3:1 stellte. Doch Jonas Sproll (77.) und Kevin Menig (85.) retteten der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach noch einen bemerkenswerten Punkt. Krauchenwies belegt mit 41 Zählern Rang acht, Eberhardzell sammelt als Vierzehnter einen wertvollen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib.

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Im Topspiel setzte sich der FC Mengen gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch spät durch. Ladislav Varady traf in der 52. Minute zur Gäste-Führung, Anthony Procopio glich für die SG Ringschnait / Mittelbuch in der 67. Minute aus, ehe Lasse Trenkmann in der 86. Minute das Spiel entschied. Mengen behauptet damit Platz eins mit 68 Punkten und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen. Ringschnait bleibt trotz der Niederlage mit 56 Punkten Dritter, musste aber im Kampf um Platz zwei einen Dämpfer hinnehmen.

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Die SF Hundersingen brauchten Geduld, ehe der Heimsieg gegen den FV Rot feststand. Sergej Snezhko brachte die Gäste in der 10. und 43. Minute zweimal in Führung, David Ruchti glich in der 35. Minute zunächst zum 1:1 aus. In der Schlussphase drehten Timo Bischofberger (79.) und David Heiss (90.+2) die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber. Hundersingen festigt damit Rang fünf, während der FV Rot als Tabellenletzter nun als erster Absteiger feststehen dürfte.

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Der SV Steinhausen an der Rottum bot dem Favoriten lange Paroli, brach in der Schlussphase aber ein. Marcus Rothenbacher brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Lukas Stützle glich in der 25. Minute aus, Florian Kienle traf in der 42. Minute zum 2:1. Danach übernahm Fabian Baur mit drei Toren in der 58., 71. und 72. Minute die Hauptrolle und entschied die Partie nahezu im Alleingang. Hohentengen festigt mit 50 Punkten Rang vier, während Steinhausen mit 31 Zählern auf Platz 13 bleibt.

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Der SV Uttenweiler verschaffte sich mit einem konzentrierten Heimsieg etwas Luft. Pascal Volz brachte die Gastgeber direkt nach der Pause in der 46. Minute in Führung, Marcel Weber erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Dominik Halder verkürzte in der 61. Minute für die SGM Blönried/Ebersbach, mehr sprang für die Gäste jedoch nicht mehr heraus. Uttenweiler steht nun bei 35 Punkten auf Platz 12, Blönried/Ebersbach bleibt mit 18 Punkten auf Rang 16 und damit in akuter Abstiegsgefahr.

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Der SV Sigmaringen drehte ein enges Spiel mit zwei starken Antworten in der Schlussphase. Stefan Bek brachte den SV Ochsenhausen in der 47. Minute per Foulelfmeter in Führung, ehe Furkan Bayatli in der 71. Minute ausglich. Daniel Abdulahad entschied die Partie in der 74. Minute ebenfalls per Foulelfmeter. Sigmaringen festigt mit 44 Punkten Rang sechs, Ochsenhausen bleibt mit 37 Punkten auf Platz zehn.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach überrollte die SG Ertingen/Binzwangen und setzte ein mächtiges Zeichen im Aufstiegsrennen. Matthias Hatzing traf in der 21. und 78. Minute, Maximilian Marquardt (27.), Timo Winter (31.), Philipp Theißler (45.+2) , Jonathan Hummler (69.) und Samuel Mayer (72.) bauten die Führung kontinuierlich aus. Ummendorf bleibt mit 64 Punkten erster Verfolger des FC Mengen. Ertingen steckt mit 23 Punkten weiter auf Rang 15 in der Abstiegszone fest.





