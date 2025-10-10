 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Mengen triumphiert im Derby, SGM Ummendorf bleibt dran

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 11. Spieltags

Der elfte Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben brachte im Topspiel zwischen dem FC Mengen und Krauchenwies eine klare Antwort: Der Tabellenführer bleibt auch nach elf Spielen ungeschlagen. Ummendorf hielt mit einem souveränen 5:1-Sieg gegen Bad Saulgau den Anschluss, während Kirchberg in Rot siegte und Sigmaringen sich knapp gegen Ertingen durchsetzte. Sulmetingen feierte einen Auswärtserfolg in Ringschnait, Uttenweiler blieb gegen Ochsenhausen stabil, und Hohentengen siegte überzeugend in Hundersingen. Steinhausen und Gutenzell sammelten wichtige Punkte.

---

Heute, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
1
2
Abpfiff

Kirchberg zeigte Moral und drehte die Partie beim Tabellenletzten nach Rückstand. Sohaib Ziani brachte Rot in der 16. Minute in Führung, ehe Daniel Kohler (28.) und Alexander Luppold (64.) das Spiel für den Favoriten entschieden. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Sven Häckelsmiller (50.) behielt Kirchberg die Kontrolle und bleibt auf Platz drei, während Rot weiter sieglos am Tabellenende steht.
---

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
1
0
Abpfiff

Steinhausen feierte einen hart erkämpften Sieg im Duell der Kellerkinder. Ein unglückliches Eigentor von Moritz Weiss (25.) entschied die Partie zugunsten der Hausherren. Damit rückt Steinhausen etwas näher an die Nichtabstiegsplätze heran, während Blönried weiter auf den dritten Saisonsieg wartet und auf Platz 16 steht.
---

Gestern, 16:30 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
0
3
Abpfiff

Hohentengen setzte seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort und gewann deutlich in Hundersingen. Kai Remensperger (8.), Fabian Baur (56.) und Lukas Stützle (88.) trafen für die Gäste, die durch den Sieg zur oberen Tabellenhälfte aufschließen. Kurz vor Schluss sah Niklas Häberle (90.) noch Gelb-Rot, was den Erfolg aber nicht gefährdete.
---

Heute, 15:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
0
1
Abpfiff

Sulmetingen setzte seine gute Form fort und entführte drei Punkte beim Tabellendritten. Fabian Gapp erzielte in der 58. Minute das Tor des Tages. Während Sulmetingen mit dem vierten Saisonsieg in die obere Tabellenhälfte klettert, musste Ringschnait einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen und rutscht auf Platz vier ab.
---

Gestern, 16:00 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
FC Mengen
FC MengenMengen
0
2
Abpfiff
+Video

Der FC Mengen entschied das Derby in Krauchenwies für sich und untermauerte seine Dominanz. Tobias Nörz (12.) und Nick Khokhlov (29.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Während Mengen weiter ungeschlagen an der Spitze steht, musste Krauchenwies die zweite Niederlage der Saison hinnehmen und steht nun auf Platz sechs. .
---

Gestern, 16:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
4
0
Abpfiff

Gutenzell zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen in starker Form. Dominik Häußler traf doppelt (69., 90.+1), Andreas Höhn (72.) und Michael Poser per Foulelfmeter (84.) stellten den klaren Heimsieg sicher. Die Gastgeber klettern damit auf Platz 10, während Eberhardzell weiter auf dem vorletzten Platz feststeckt.
---

Heute, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
5
1
Abpfiff

Ummendorf bleibt der ärgste Verfolger des Spitzenreiters und überzeugte erneut mit Offensivpower. Stefan Grell (8., 60.), Jonathan Hummler (8., 45.) und Philipp Theißler (67.) trafen für die Gastgeber, während David Striegel (15.) zwischenzeitlich für Bad Saulgau ausglich. Für Ummendorf war es der neunte Sieg im elften Spiel, während die Gäste nun Rang 13 belegen.
---

Heute, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
3
2
Abpfiff

Sigmaringen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Kadir Emruli (16.), Ilirit Saliji (67.) und Dominik Bentele (74.) trafen für die Hausherren, während zwei Eigentore von Fabian Obrusnik (50.) und Robin Henes (81.) für die Gästetreffer sorgten. Sigmaringen bleibt damit in der Spitzengruppe, während Ertingen weiter im Tabellenkeller den 15. Platz belegt.
---

Heute, 15:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
1
0
Abpfiff

Uttenweiler steht nach dem 4:1-Auswärtserfolg in Blönried auf Platz sieben und will nun den nächsten Schritt machen. Der Gast aus Ochsenhausen hingegen steckt mit bisher nur drei Saisosiegen auf Platz 12. Auf dem Papier geht Uttenweiler als Favorit in die Partie, während Ochsenhausen dringend punkten muss, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

