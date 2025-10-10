Mengen triumphiert im Derby, SGM Ummendorf bleibt dran

---







Kirchberg zeigte Moral und drehte die Partie beim Tabellenletzten nach Rückstand. Sohaib Ziani brachte Rot in der 16. Minute in Führung, ehe Daniel Kohler (28.) und Alexander Luppold (64.) das Spiel für den Favoriten entschieden. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Sven Häckelsmiller (50.) behielt Kirchberg die Kontrolle und bleibt auf Platz drei, während Rot weiter sieglos am Tabellenende steht.

---



Steinhausen feierte einen hart erkämpften Sieg im Duell der Kellerkinder. Ein unglückliches Eigentor von Moritz Weiss (25.) entschied die Partie zugunsten der Hausherren. Damit rückt Steinhausen etwas näher an die Nichtabstiegsplätze heran, während Blönried weiter auf den dritten Saisonsieg wartet und auf Platz 16 steht.

---



Hohentengen setzte seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort und gewann deutlich in Hundersingen. Kai Remensperger (8.), Fabian Baur (56.) und Lukas Stützle (88.) trafen für die Gäste, die durch den Sieg zur oberen Tabellenhälfte aufschließen. Kurz vor Schluss sah Niklas Häberle (90.) noch Gelb-Rot, was den Erfolg aber nicht gefährdete.

---



Sulmetingen setzte seine gute Form fort und entführte drei Punkte beim Tabellendritten. Fabian Gapp erzielte in der 58. Minute das Tor des Tages. Während Sulmetingen mit dem vierten Saisonsieg in die obere Tabellenhälfte klettert, musste Ringschnait einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze hinnehmen und rutscht auf Platz vier ab.

---



Der FC Mengen entschied das Derby in Krauchenwies für sich und untermauerte seine Dominanz. Tobias Nörz (12.) und Nick Khokhlov (29.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Während Mengen weiter ungeschlagen an der Spitze steht, musste Krauchenwies die zweite Niederlage der Saison hinnehmen und steht nun auf Platz sechs. .

---



Gutenzell zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen in starker Form. Dominik Häußler traf doppelt (69., 90.+1), Andreas Höhn (72.) und Michael Poser per Foulelfmeter (84.) stellten den klaren Heimsieg sicher. Die Gastgeber klettern damit auf Platz 10, während Eberhardzell weiter auf dem vorletzten Platz feststeckt.

---



Ummendorf bleibt der ärgste Verfolger des Spitzenreiters und überzeugte erneut mit Offensivpower. Stefan Grell (8., 60.), Jonathan Hummler (8., 45.) und Philipp Theißler (67.) trafen für die Gastgeber, während David Striegel (15.) zwischenzeitlich für Bad Saulgau ausglich. Für Ummendorf war es der neunte Sieg im elften Spiel, während die Gäste nun Rang 13 belegen.

---



Sigmaringen setzte sich in einer umkämpften Partie knapp durch. Kadir Emruli (16.), Ilirit Saliji (67.) und Dominik Bentele (74.) trafen für die Hausherren, während zwei Eigentore von Fabian Obrusnik (50.) und Robin Henes (81.) für die Gästetreffer sorgten. Sigmaringen bleibt damit in der Spitzengruppe, während Ertingen weiter im Tabellenkeller den 15. Platz belegt.

---



Uttenweiler steht nach dem 4:1-Auswärtserfolg in Blönried auf Platz sieben und will nun den nächsten Schritt machen. Der Gast aus Ochsenhausen hingegen steckt mit bisher nur drei Saisosiegen auf Platz 12. Auf dem Papier geht Uttenweiler als Favorit in die Partie, während Ochsenhausen dringend punkten muss, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.



