Mengen trifft auf Sulmetingen, Derby in Ringschnait

Der FC Mengen führt die Liga mit 62 Punkten weiter ungeschlagen an, doch das 2:2 gegen den SV Hohentengen zeigte, dass auch der Primus angreifbar sein kann. Der SV Sulmetingen kommt mit 43 Punkten als Vierter und hat sich durch das 2:1 gegen den FV Rot sowie die stabile Rückrunde eine starke Ausgangsposition erarbeitet. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0.

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Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen hat nach dem ernüchternden 1:5 gegen den SV Steinhausen an der Rottum etwas gutzumachen und steht mit 37 Punkten auf Rang neun unter Zugzwang. Der FV Bad Saulgau 04 verlor zuletzt 0:2 gegen den SV Ochsenhausen und bleibt mit 14 Punkten Vorletzter, jeder weitere Rückschlag verschärft die Lage im Tabellenkeller. Im Hinspiel gewann Krauchenwies/Hausen/Göggingen in Bad Saulgau mit 2:0.



Der TSV Kirchberg hat sich mit dem 2:0 in Ertingen auf 40 Punkte verbessert und steht auf dem siebten Platz. Die SF Hundersingen kommen nach dem späten 3:2 in Ringschnait und dem 2:1 im Nachholspiel mit Rückenwind. Beide Mannschaften können mit einem Sieg noch einmal den Blick nach oben richten, auch wenn die Spitzengruppe bereits etwas enteilt ist. Im Hinspiel gewann Kirchberg in Hundersingen mit 1:0.

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Für die SGM Blönried/Ebersbach bleibt die Lage nach dem 2:5 in Eberhardzell ernst, denn mit nur 17 Punkten steht die SGM auf Rang 16. Der SV Sigmaringen hat beim 5:0 in Ummendorf einen schweren Rückschlag erlitten, steht aber mit 40 Punkten weiter in Reichweite der oberen Plätze. Im Hinspiel gewann Sigmaringen deutlich mit 5:0.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Hohentengen Hohentengen SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH



Der SV Hohentengen hat beim 2:2 in Mengen Charakter gezeigt und steht mit 41 Punkten auf Rang fünf, ein Heimsieg würde die starke Rückrunde weiter unterstreichen. Uttenweiler verlor zuletzt 0:3 in Gutenzell und steckt mit 32 Punkten auf Rang elf in einer Phase mit sieben Spiele ohne Sieg. Für Hohentengen geht es darum die Serie fortzusetzte, Uttenweiler möchte wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Hinspiel gewann Uttenweiler ein wildes Spiel mit 4:3.

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Der FV Rot bleibt mit 10 Punkten Letzter und will endlich den ersten Dreier in diesem Jahr holen. Der SV Steinhausen an der Rottum reist dagegen mit dem Selbstvertrauen aus dem 5:1 in Krauchenwies und hat sich auf 28 Punkte verbessert. Steinhausen hat die große Chance hat sich weiter vom Keller zu lösen. Im Hinspiel gewann Steinhausen ein torreiches Spiel mit 6:3.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch steht trotz des späten 2:3 gegen die SF Hundersingen mit 55 Punkten auf Rang drei und möchte zuhause im Derby eine Reaktion zeigen. Eberhardzell hat mit dem 5:2 gegen die SGM Blönried/Ebersbach und dem 2:0 gegen Kirchberg zuletzt bewiesen, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch einmal Widerstand entwickelt. Im Hinspiel gewann Ringschnait in Eberhardzell mit 3:1.

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Die SG Ertingen/Binzwangen steht nach dem 1:2 im Nachholspiel gegen Hundersingen bei 23 Punkten auf Rang 14 und braucht weiter Punkte, um wieder Anschluss zu finden. Der VfB Gutenzell hat mit dem 3:0 gegen Uttenweiler gezeigt, dass die Mannschaft in stabiler Verfassung ist, und reist mit 30 Punkten als Zwölfter an. Im Hinspiel gewann Gutenzell mit 2:1.

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Der SV Ochsenhausen hat durch das 2:0 in Bad Saulgau sein Punktekonto auf 36 geschraubt und steht auf Platz 10. Die SGM Ummendorf/Fischbach kommt mit 60 Punkten als Zweiter, nach dem klaren 5:0 gegen Sigmaringen bleibt die Mannschaft der wichtigste Verfolger des FC Mengen. Für Ochsenhausen ist es eine anspruchsvolle Heimaufgabe, für Ummendorf eine wichtige Parite mit Blick auf das Titelrennen. Im Hinspiel gewann Ummendorf/Fischbach mit 2:1.





