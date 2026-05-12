Mengen möchte den Titel eintüten, SGM Ummendorf trifft auf Sulmetingen

Morgen, 19:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Sulmetingen Sulmetingen 19:00 PUSH



Für den SV Steinhausen an der Rottum ist dieses Nachholspiel die Chance, nach dem 2:3 in Ertingen sofort wieder Boden gutzumachen. Der SVS steht mit 34 Punkten auf Platz 13 und hat nur einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Sulmetingen kommt nach dem 4:2 gegen Gutenzell mit Rückenwind und steht mit 51 Punkten auf Rang sechs, mit einem Sieg könnten sie bis auf Platz vier vorrücken.

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Morgen, 18:45 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen FC Mengen Mengen 18:45 PUSH



Der SV Sigmaringen hat beim 5:0 in Eberhardzell eindrucksvoll Selbstvertrauen getankt, bekommt nun aber den schwerstmöglichen Gegner. Tabellenführer FC Mengen steht nach dem 2:0 gegen Ummendorf bei 76 Punkten und ist weiter ungeschlagen. Für Sigmaringen ist es die Chance auf ein Ausrufezeichen gegen den Primus, für Mengen die Gelegenheit sich vorzeitig die Meisterschaft zu sichern. Mengen gewann das Hinspiel deutlich mit 5:0 gegen Sigmaringen.

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Der VfB Gutenzell hat trotz der 2:4-Niederlage in Sulmetingen weiter 40 Punkte auf dem Konto und sich zuletzt insgesamt deutlich stabilisiert. Ringschnait kommt hingegen mit einem Rückschlag aus dem vergangenen Spieltag, denn das 2:3 gegen Krauchenwies/Hausen/Göggingen kostete wichtige Punkte im Rennen um Rang zwei. Für die Gäste ist das Spiel in Gutenzell deshalb fast schon eine Pflichtaufgabe, wenn der Abstand nach oben nicht weiter wachsen soll. Im Hinspiel setzte sich Ringschnait/Mittelbuch mit 3:2 durch.

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Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen hat mit dem 3:2 in Ringschnait ein starkes Zeichen gesetzt und geht mit 45 Punkten selbstbewusst in dieses Duell. Kirchberg holte beim 2:2 gegen Hohentengen immerhin einen Punkt. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Krauchenwies/Hausen/Göggingen klar mit 5:0 für sich.

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Der SV Hohentengen kam zuletzt in Kirchberg zu einem 2:2 und steht mit 52 Punkten weiter auf Rang vier. Die SGM Blönried/Ebersbach steht nach dem 1:2 gegen den FV Rot als weiterer Absteiger fest und möchte sich in den verbleibenden Spieltagen anständig verabschieden . Für Hohentengen ist das Heimspiel deshalb eine klare Pflichtaufgabe, wenn Rang vier verteidigt werden soll. Das Hinspiel gewann Hohentengen mit 4:1.

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Der FV Rot hat mit dem 2:1 in Blönried ein seltenes Erfolgserlebnis gefeiert, bleibt mit 14 Punkten aber auf dem letzten Platz. Der SV Ochsenhausen verlor zuletzt zwar 0:1 gegen Hundersingen, steht mit 43 Punkten auf Platz 10. Rot wird darauf setzen, den kleinen Schwung mitzunehmen, Ochsenhausen dagegen will nach dem Rückschlag sofort wieder in die Spur. Im Hinspiel gewann der SV Ochsenhausen mit 3:1.

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Die SF Hundersingen kommen mit dem 1:0 in Ochsenhausen und inzwischen 51 Punkten als eines der formstärkeren Teams dieser Phase in dieses Heimspiel. Ertingen gewann zuletzt 3:2 gegen Steinhausen und hat sich damit auf 29 Punkte verbessert und hat den Abstand auf das rettende Ufer etwas verkürzt. Das Hinspiel gewann Hundersingen in Ertingen mit 2:1.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 15:00 PUSH



Für Steinhausen ist dieses Heimspiel nach dem Nachholspiel in dieser Woche besonders wichtig. Der FV Bad Saulgau 04 steht mit 15 Punkten auf Platz 17, das Spiel am vergangenen Wochenende wurde abgesagt. Das Hinspiel gewann Steinhausen in Bad Saulgau mit 2:1.

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Der SV Uttenweiler steht nach dem 0:1 gegen Ertingen unter Druck, weil das Team nur noch einen Punkt vor der gefährlichen Zone steht. Eberhardzell kassierte zuletzt ein klares 0:5 gegen Sigmaringen, möchte aber den vorzeitigen Abstieg an diesem Spieltag verhindern. Für Uttenweiler ist es ein wichtiges Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Bereich. Das Hinspiel endete 1:1.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach hat mit dem 0:2 in Mengen einen Rückschlag im Titelrennen erlitten und muss nun im Heimspiel die passende Reaktion zeigen. Für Sulmetingen ist es das zweite Spiel in dieser Woche. Für Ummendorf geht es darum den Relegationsplatz vorzeitig zu sichern, für Sulmetingen um die Chance, einen weiteren großen Namen zu ärgern und noch näher an die Spitzengruppe zu rücken. Das Hinspiel gewann Sulmetingen überraschend deutlich mit 3:0.







