Mengen lässt nichts anbrennen, Hohentengen setzt Aufholjagd fort

Kirchberg gelang im Duell mit Sigmaringen ein Statement. Alexander Luppold brachte die Hausherren in der 29. Minute in Führung, doch Bernhard Henning glich in der 69. Minute aus. Arian Horvath erzielte nur zwei Minuten später das 2:1, ehe Luppold in der 90. Minute zum 3:1-Endstand traf. Mit nun 30 Punkten rückt Kirchberg bis auf einen Punkt an Sigmaringen (31 Punkte) heran. Fabian Obrusnik (SV Sigmaringen) sah in der 95. Minute noch Gelb-Rot.

Der FC Mengen ließ auch bei der abstiegsgefährdeten SGM Blönried/Ebersbach nichts anbrennen und unterstrich seine Favoritenrolle eindrucksvoll. Levi Fin Schlude traf in der 16. Minute, Max Schuler erhöhte per Foulelfmeter in der 27. Minute, und erneut Levi Fin Schlude sorgte in der 82. Minute für den klaren 3:0-Endstand. Der Tabellenführer steht nun bei 43 Punkten und bleibt weiterhin ungeschlagen, während Blönried/Ebersbach mit 13 Punkten auf Rang 16 festsitzt.

Die Aufholjagd des SV Hohentengen in der Tabellegeht weiter. Wolfgang Birkler entschied die Partie spät mit seinen Treffern in der 86. und 89. Minute. Sulmetingen verlor nicht nur das Spiel, sondern mit Yannick Werz auch einen wichtigen Spieler nach dessen Roter Karte in der 80. Minute. Beide Teams sind mit jeweils 30 Punkten nun punktgleich, Hohentengen konnte sich auf Platz fünf vorabeiten, Sulmetingen rutscht auf Platz sechs ab.

FV Rot zeigte im Kellerduell zwar eine leidenschaftliche Leistung, steht am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Alexander Thanner verwandelte in der 9. Minute einen Handelfmeter zur Führung, bevor Manuel Münst in der 31. und 35. Minute jeweils per Foulelfmeter das Spiel drehte. Während Ringschnait/Mittelbuch mit 34 Punkten als Tabellendritter weiter Kurs Richtung Aufstiegsrelegation hält, steckt Rot mit nur 7 Punkten am Tabellenende fest.

Hundersingen konnte sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen. David Ruchti traf in der 58. Minute zum 1:0, Corbin Eisel glich in der 65. Minute aus, ehe Julian Störkle (76.) und erneut David Ruchti (80.) das Spiel entschieden. Hundersingen steht nun mit 25 Punkten auf Rang elf, während Krauchenwies mit 27 Punkten auf Rang 10 steht.

Gutenzell feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg und konnte das Derby für sich entscheiden. Andreas Höhn brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, Kevin Rathgeber stellte in der 75. Minute den Endstand her. Gutenzell steht nun bei 19 Punkten auf Rang zwölf, während Steinhausen mit 16 Punkten nun auf einen direkten Abstiegsplatz (Platz 14) abrutscht.

Die Gäste aus Ummendorf/Fischbach festigten ihre Rolle als erster Verfolger des Tabellenführers. Tom Englhart erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages. Mit nun 38 Punkten sitzt die SGM Ummendorf/Fischbach gefestigt auf Rang zwei, während Uttenweiler mit 28 Punkten auf Rang acht zurückfällt und etwas den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.

Ertingen/Binzwangen feierte einen überlebenswichtigen Heimsieg im Tabellenkeller. Axel Frick brachte die Gastgeber in der 43. Minute im Dery in Führung, Manuel Steinborn erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Ertingen/Binzwangen schiebt sich mit nun 16 Punkten auf Rang 13 vor, während Bad Saulgau mit 14 Punkten auf Rang 15 weiterhin in der direkten Abstiegszone steckt.

Nach einem frühen Eigentor im Derby von Alexander Brehm in der 5. Minute zum 1:0 für die Gäste glich Niklas Miller bereits in der 11. Minute aus. Stefan Bek drehte mit dem Treffer zum 2:1 in der 60. Minute das Spiel zu Gunsten der Heimelf. Ochsenhausen steht nun mit 27 Punkten auf Platz neun, während Eberhardzell/Unterschwarzach mit weiterhin zehn Punkten auf Rang 17 festhängt.







