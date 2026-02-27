Mengen ist in Rot zu Gast, Härtetest für Kirchberg gegen SGM Ummendorf

Der TSV Kirchberg/Iller startet als Siebter (30 Punkte) in die Rückrunde und bekommt gleich zum Auftakt einen echten Gradmesser. Die SGM Ummendorf/Fischbach ist Zweiter (41 Punkte) und reist mit dem Selbstverständnis eines Teams an, das den Tabellenführer zumindest in Sichtweite halten will. Kirchberg konnte vor der Winterpause mit einem 3:1-Sieg gegen Sigmaringen überzeugen, Ummendorf reist mit einem 1:0 im Testspiel gegen den Landesligisten FV Biberach. Im Hinspiel gewann die SGM Ummendorf/Fischbach mit 3:0. ---



Für die SGM Blönried/Ebersbach (17. Platz, 13 Punkte) ist es ein Auftakt unter Druck: Jeder Zähler zählt, um den Abstand nach unten und nach oben wieder greifbar zu machen. Der FV Bad Saulgau 04 steht auf Rang 15 bei 14 Punkten ebenfalls im gefährlichen Bereich, die Winterpause bietet beiden die Chance auf einen Neustart. Entscheidend wird sein, wer den ersten Moment der Rückrunde auf seine Seite zieht. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 3:3.

Der FV Rot ist Schlusslicht (8 Punkte) und weiß, wie groß die Aufgabe gegen den Tabellenführer ist. Der FC Mengen führt die Liga an (46 Punkte) und startet als einzig ungeschlagenes Team in die Rückrunde – mit dem klaren Ziel, den Vorsprung zu verteidigen. Für Rot ist es die Partie, in der man sich mit Leidenschaft und Disziplin wieder Glauben holen kann, für Mengen ist es eine Pflichtaufgabe. Das Hinspiel gewann der FC Mengen mit 6:1.

Der SF Hundersingen steht mit 26 Punkten auf Platz 11, aber der Rückstand auf Platz acht beträgt nur 2 Punkte. Der SV Sulmetingen ist Fünfter (30 Punkte) und gehört trotz Winterpause weiter zur Gruppe, die Richtung Spitzentrio schielt. Wer den Rhythmus schneller findet, kann gleich ein Zeichen setzen – für die Tabelle und für das Selbstvertrauen. Im Hinspiel endete die Partie 1:1.

Der SV Steinhausen an der Rottum muss nach der Pause im Derby sofort liefern, um nicht weiter in der Abstiegszone zu bleiben. Die SG Ringschnait/Mittelbuch ist Dritter (37 Punkte) und hat den Blick klar nach oben gerichtet – jeder Punktverlust gegen Teams aus dem Tabellenkeller wäre für diesen Anspruch zu teuer. Für Steinhausen ist es ein Spiel, in dem man sich in die Rückrunde kämpfen kann, für Ringschnait/Mittelbuch eines, in dem man die eigene Reife beweisen muss. Im Hinspiel gewann die SG Ringschnait/Mittelbuch mit 5:1.

Zwei direkte Tabellennachbarn, zwei Teams mit 28 Punkten: Der SV Uttenweiler (9., 29:34 Tore) empfängt den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen (8., 39:25 Tore). Beide haben eine ordentliche Hinrunde gespielt und können mit einem Dreier im besten Fall in die Top fünf vorrücken. Das Hinspiel endete 0:0.

Der SV Sigmaringen geht als Vierter (34 Punkte) in die Rückrunde und will die Spitzengruppe nicht aus den Augen verlieren. Der VfB Gutenzell steht auf Rang zwölf (20 Punkte) und benötigt weiter Punkte, um sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. Sigmaringen wird diese Partie als klare Aufgabe verstehen und möchte positiv ins neue Pflichtspieljahr starten. Im Hinspiel gewann der SV Sigmaringen mit 3:1.

De SV Ochsenhausen steht mit 27 Punkten (40:23 Tore) auf Rang zehn und könnte mit einem guten Rückrundenstart in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Die SG Ertingen/Binzwangen ist 13. (16 Punkte) und benötigt dringend Zähler, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Es ist ein Duell, das für beide Teams wegweisend für den weitere Saison sein kann. Im Hinspiel gewann die SG Ertingen / Binzwangen mit 2:1.





