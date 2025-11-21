Mengen in Hundersingen zu Gast, SG Ummendorf trifft auf Gutenzell

---







Der Tabellenzweite ist weiter erster Verfolger von Spitzenreiter Mengen und geht mit breiter Brust in das Duell mit Gutenzell, das zuletzt 1:3 gegen Kirchberg/Iller verlor. Die SG Ummendorf gewann am vergangenen Spieltag mit 2:1 in Krauchenwies. Gutenzell steckt mit 16 Punkten auf Rang 12 und braucht dringend Erfolgserlebnisse um sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen.

---



Sigmaringen verlor zuletzt mit 1:3 bei Ringschnait/Mittelbuch und steht mit 28 Punkten auf Platz fünf, während Krauchenwies nach dem knappen 1:2 gegen Ummendorf auf Rang sieben steht und in die Erfolgsspur zurückkehren möchte. Sigmaringen kassierte in den letzten drei Spielen 14 Tore und sucht derzeit etwas nach Stabilität.

---



Uttenweiler trennte sich in Sulmetingen 0:0 und ist mit 28 Punkten Sechster, während Ringschnait/Mittelbuch mit dem 3:1 gegen Sigmaringen seine starke Form bestätigte und sich mit 31 Punkten wieder auf Rang Rang drei vorgearbeitet hat. Beide Mannschaften wollen sich im in der oberen Tabellenregion behaupten.

---

So., 23.11.2025, 14:45 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Sulmetingen Sulmetingen 14:45 PUSH



Der Tabellendreizehnte SV Steinhausen wartet nun schon seit drei Parteien auf den nächsten Dreier und geht mit dem 1:8 bei Spitzenreiter Mengen in dieses Duell. Sulmetingen hingegen steht mit 30 Punkten auf Platz vier, holte beim SV Uttenweiler ein 0:0 und zeigte erneut seine defensive Stabilität. Die Gäste gehen als Favorit in dieses Duell, dürfen jedoch die Mannschaft aus Steinhausen nicht unterschätzen.

----

So., 23.11.2025, 14:45 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen FC Mengen Mengen 14:45 PUSH



Kaum eine Aufgabe ist derzeit undankbarer, als gegen den FC Mengen zu spielen, der mit 51:8 Toren und 40 Punkten ungeschlagen an der Spitze thront. Das 8:1 gegen Steinhausen wr ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen. Hundersingen gewann souverän 4:0 bei Eberhardzell und will sich als unangenehmer Gegner präsentieren, steht aber mit 22 Punkten auf Rang elf deutlich hinter dem Spitzenreiter.

---



Im Kellerduell trifft der Tabellenachtzehnte FV Rot (4 Punkte) auf den Tabellensiebzehnten aus Eberhardzell (10 Punkte). Rot verlor zuletzt knapp mit 0:1 in Bad Saulgau, während Eberhardzell zuhause mit 0:4 gegen Hundersingen unter die Räder kam. Für beide zählt nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 23.11.2025, 14:45 Uhr SV Hohentengen Hohentengen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 14:45 PUSH



Hohentengen will seinen guten Lauf im Derby bestätigen, nachdem man zuletzt mit 4:1 in Ertingen gewann und mit 27 Punkten nun auf Rang acht setht . Bad Saulgau hingegen holte beim 1:0 gegen Rot zwar einen Pflichtsieg, steckt aber mit 14 Zählern weiterhin tief im Abstiegskampf. Die Gastgeber gehen mit Selbstvertrauen in die Partie, während die Gäste weiter dringend Punkte sammeln müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

---



Beide Teams haben am vergangenen Wochenende bittere Pleiten kassiert und stehen unter Druck, wieder Stabilität zu finden. Blönried/Ebersbach verlor klar mit 0:6 in Ochsenhausen, während Ertingen/Binzwangen mit 1:4 gegen Hohentengen unterlag. Beide stehen bei 13 Punkten, und nur ein Sieg hilft weiter um den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz zu verkürzen.



Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld – mit zwei Teams, die sich zuletzt formstark präsentierten. Kirchberg gewann mit 3:1 in Gutenzell und liegt mit 27 Punkten auf Rang neun. Der SV Ochsenhausen hingegen feierte ein beeindruckendes 6:0 gegen Blönried/Ebersbach und steht mit 24 Zählern auf Platz zehn. Die Zuschauer dürfen sich auf ein interessantes Derby freuen.





