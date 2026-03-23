Mengen gewinnt knapp, SGM Ringschnait und SGM Ummendorf halten Schritt

Der TSV Kirchberg hat die Chance verpasst weiter nach oben zu klettern, stattdessen ist der SV Steinhausen auf dem Weg die Abstiegszone zu verlassen . Daniel Kohler brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, doch Matthias Wanner drehte die Partie mit seinen Treffern in der 40. und 61. Minute. In der 87. Minute sorgte Michael Kienle für die Entscheidung zugunsten des SV Steinhausen an der Rottum. Steinhausen holt damit den dritten Sieg in Folge und steht mit nun 25 Punkten auf Rang 13, während Kirchberg mit 36 Punkten Platz sechs belegt. ---



Die SGM Blönried/Ebersbach stand kurz vor einem wichtigen Punktgewinn, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da. Yanick Schraivogel brachte den VfB Gutenzell in der 11. Minute in Führung, Joachim Rauch glich in der 37. Minute zum 1:1 aus. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Samuel Maier in der 45. Minute musste Blönried lange in Unterzahl bestehen, ehe Patrick Schmid in der 89. Minute doch noch den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Gutenzell steht nun bei 27 Punkten auf Rang zwölf, Blönried bleibt mit 16 Punkten auf Platz 16.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach hat auch diese anspruchsvolle Auswärtshürde genommen und bleibt der hartnäckigste Verfolger des FC Mengen. Julian Haug brachte die Gäste in der 22. Minute per Foulelfmeter in Führung, Matthias Hatzing entschied die Partie in der 85. Minute mit dem 0:2. Hohentengen fand gegen die stabile und reife Vorstellung der Gäste keine Antwort. Ummendorf steht mit 56 Punkten weiter auf Rang zwei, Hohentengen belegt mit 36 Punkten Platz fünf.

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Der Tabellenletzte hat dem Favoriten Sigmaringen zwei Punkte abgenommen. Sergej Snezhko traf schon in der 4. Minute zum 1:0 für den FV Rot, doch Marcel Schiffmann antwortete nur zwei Minuten später mit dem 1:1. Letztendlich blieb es bei diesem Ergebnis, es fielen keine weiteren Tore. Der SV Sigmaringen kommt nur auf 39 Punkte und bleibt Vierter, während Schlusslicht Rot mit nun 9 Punkten zumindest einen kleinen Achtungserfolg verbucht.

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Der SF Hundersingen konnte das Duell für sich entscheiden und zog damit an Uttenweiler vorbei. Pascal Volz brachte den SV Uttenweiler in der 38. Minute in Führung, doch Timo Bischofberger glich in der 50. Minute aus. Jochen Gulde traf in der 74. Minute zum 2:1, nachdem Uttenweiler durch die Gelb-Rote Karte gegen Stefan Maurer in der 66. Minute in Unterzahl spielte. Nach Spielende sah auch Felix Kötzle noch Gelb-Rot in der 91. Minute wegen Meckerns. Hundersingen steht nun mit 32 Punkten auf Rang neun, Uttenweiler mit 31 Punkten auf Platz zehn.

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Es war ein kanpper Sieg des Spitzenreiters bei der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Tobias Nörz erzielte in der 29. Minute das Tor des Tages für den FC Mengen, der damit seine makellose Bilanz weiter ausbaute. Eberhardzell stemmte sich gegen die Niederlage, blieb aber ohne Ertrag. Mengen führt die Liga nun mit 58 Punkten an, Eberhardzell bleibt mit 19 Zählern auf Rang 15.

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Für den FV Bad Saulgau 04 wird die Lage nach dieser Heimniederlage immer schwieriger. Frank Brehm brachte den SV Sulmetingen in der 24. Minute in Führung, Marco Pohl setzte in der vierten Minute der Nachspielzeit mit dem 0:2 den Schlusspunkt. Sulmetingen stabilisiert sich damit bei 34 Punkten auf Rang sieben und ist in Sichtweite zu den Top fünf. Bad Saulgau verharrt mit 14 Punkten auf Rang 17.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch hat in Ertingen keine Zweifel aufkommen lassen und ihre Offensivqualität eindrucksvoll demonstriert. Marco Münst eröffnete den Torreigen in der 2. Minute, Manuel Münst erhöhte in der 34. und 38. Minute auf 0:3. Luca Ruedi traf in der 56. Minute, Daniel Rulani machte in der 63. Minute das 0:5 perfekt. Ringschnait steht mit 49 Punkten weiter auf Rang drei, während Ertingen mit 20 Punkten Platz 14 belegt.

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Es war ein Spiel, das schon früh Fahrt aufnahm. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen legte durch Raphael Müller in der 9. Minute und Corbin Eisel in der 17. Minute einen starken Start hin, doch Marcel Schad verkürzte praktisch im Gegenzug in der 18. Minute auf 1:2. Robin Rauser stellte in der 34. Minute per Foulelfmeter auf 1:3, ehe Eryk Müller in der 84. Minute noch einmal Hoffnung für den SV Ochsenhausen entfachte. Letztendlich blieb es aber beim Sieg für den FCK. Der FC Krauchenwies verbessert sich mit 34 Punkten auf Rang acht, während Ochsenhausen mit 29 Punkten Rang elf belegt und nun schon fünf Spiele auf den nächsten Dreier wartet.





