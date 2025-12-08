Mengen geht ungeschlagen in die Winterpause, Sigmaringen siegt 5:1

---







Der VfB Gutenzell erkämpfte sich in der Schlussphase noch einen Punkt gegen den SF Hundersingen. Yanik Störkle brachte die Gäste in der 67. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Jochen Gulde in der 69. Minute auf 0:2 erhöhte. Marvin Honisch verkürzte in der 84. Minute, bevor Admir Causevic in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 traf. Gutenzell bleibt Zwölfter mit 20 Punkten, Hundersingen ist mit 26 Zählern Elfter.

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen ließ zwei wichtige Punkte liegen. Corbin Eisel verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, Alexander Miller erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Doch Sohaib Ziani verkürzte in der 70. Minute, ehe Nick Köber nur zwei Minuten später den Ausgleich erzielte. Krauchenwies belegt mit 28 Punkten Rang acht, während der FV Rot trotz Punktgewinn weiter Letzter bleibt.

Die SG Ringschnait / Mittelbuch behauptete mit einem klaren Heimsieg ihren dritten Tabellenplatz. Michael Weber traf bereits in der 4. Minute zur Führung, Luca Ruedi erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Patrick Sowa setzte in der 60. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Ringschnait steht nun bei 37 Punkten, Hohentengen ist mit 30 Zählern Sechster.

Der FC Mengen bewies erneut seine Titelreife und drehte die Partie gegen den SV Ochsenhausen. Ein Eigentor von Konrad Schaut brachte Ochsenhausen in der 47. Minute in Führung. Max Schuler glich in der 58. Minute aus, ehe Frank Dehne in der 75. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Mengen baute seine Tabellenführung auf 46 Punkte aus, Ochsenhausen steht mit 27 Zählern auf Rang zehn.

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach gewann ein wichtiges Kellerduell gegen die SG Ertingen / Binzwangen. Elias Kling brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Christoph Buck in der 69. Minute ausglich. Lennart Schmid erzielte in der 81. Minute den entscheidenden Treffer. Eberhardzell verbessert sich mit 13 Punkten auf Platz 16, Ertingen bleibt mit 16 Zählern auf Rang 13.

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

Der SV Sigmaringen setzte ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Kadir Emruli traf in der 27. Minute zum 1:0, Robert Henning erhöhte in der 29. Minute, ehe Dominik Bentele in der 30. Minute auf 3:0 stellte. Pascal Volz verkürzte in der 42. Minute auf 3:1, doch Daniel Abdulahad stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Robert Henning in der 90. Minute den Endstand markierte. Sigmaringen steht mit 34 Punkten auf Platz vier, Uttenweiler rutscht mit 28 Zählern auf Rang neun ab.

Die SGM Ummendorf/Fischbach untermauerte mit dem Heimsieg Platz zwei der Tabelle. Jonathan Hummler traf dreifach zum 1:0 in der 7. Minute, zum 2:0 in der 23. Minute und zum 3:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3). Matthias Wanner verkürzte in der 72. Minute auf 3:1, ehe Tom Englhart in der 88. Minute den Endstand herstellte. Während Ummendorf nun bei 41 Punkten steht, bleibt Steinhausen mit 16 Zählern auf Platz 14.





