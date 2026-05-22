Mengen feiert nächsten Sieg, Gutenzell bezwingt Krauchenwies

Die heutige Fortsetzung des 32. Spieltags in der Bezirksliga Oberschwaben brachte emotionale Höhepunkte im Kampf um die Platzierungen. Während der Ligaprimus seine Dominanz eindrucksvoll untermauerte, schaffte ein Aufsteiger mit viel Leidenschaft einen wichtigen Befreiungsschlag vor heimischer Kulisse.
---
Es war ein Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch empfing den Tabellenzweiten SGM Ummendorf/Fischbach. Für die Gastgeber bot sich die große Chance, den Rückstand zu verkürzen, während die Gäste ihren komfortablen Vorsprung verteidigen wollten.
Die sportliche Brisanz spiegelte sich auch auf dem Rasen wider, wo sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf lieferten. Die Torfolge eröffnete Benedikt Grickscheit, der in der 41. Minute den Treffer zum 0:1 für die Gäste erzielte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute traf Marco Münst per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase überschlugen sich noch einmal die Ereignisse, als Luca Ruedi von der SG Ringschnait/Mittelbuch in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Ein Sieger sollte in diesem nervenaufreibenden Duell jedoch nicht mehr ermittelt werden.
---
In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Begegnung musste der Tabellenletzte eine extrem bittere Heimniederlage einstecken. Den Auftakt machte Timo Bischofberger, der bereits in der 5. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Die Heimmannschaft schlug jedoch eindrucksvoll zurück: David Bachhofer traf in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte David Striegel in der 29. Minute das Spiel zur 2:1-Führung, ehe Cenk Bulanik in der 36. Minute sogar auf 3:1 erhöhte.
Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen noch vor dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doppelt zurück. Dennis Heiss verkürzte in der 45.+2 Minute auf 3:2, und nur eine Minute später erzielte erneut Timo Bischofberger in der 45.+3 Minute den 3:3-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie bis in die Schlussphase offen, ehe Jochen Gulde in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:4-Endstand den späten und emotionalen Knockout für die Gastgeber besiegelte.
---
In einer intensiven Begegnung sicherte sich der Aufsteiger drei Punkte gegen den favorisierten Kontrahenten. Bereits in der 7. Minute erzielte Yanick Schraivogel den Führungstreffer zum 1:0. Im weiteren Verlauf legte die Heimmannschaft nach, als Timo Heß in der 70. Minute mit dem Tor zum 2:0-Endstand den Heimsieg perfekt machte und für großen Jubel sorgte.
----
Der unangefochtene Spitzenreiter stellte seine Klasse erneut unter Beweis und fuhr einen souveränen Erfolg ein. Es begann mit dem Treffer zum 1:0 durch Max Schuler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer in der 45.+1 Minute. Im zweiten Durchgang bauten die Gastgeber die Führung weiter aus: Levi Fin Schlude traf in der 53. Minute zum 2:0, ehe Ladislav Varady in der 84. Minute mit dem Tor zum 3:0-Endstand den Schlusspunkt unter diese Partie setzte.
---