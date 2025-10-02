Mengen erneut mit Unentschieden, Neun Tore in Steinhausen

---







Die Partie in Hundersingen war lange hart umkämpft, ehe Lukas Kohler in der 75. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Zuvor hatte Florian Schlager vom TSV Kirchberg/Iller in der 58. Minute Gelb-Rot gesehen, wodurch die Gäste fast eine halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Kirchberg festigte mit dem Auswärtssieg den vierten Platz, während Hundersingen nun Platz 12 belegt.

---



Der SV Sigmaringen feierte einen überzeugenden Heimsieg und ließ dem Gegner keine Chance. Kadir Emruli traf in der 9. und 48. Minute doppelt, Moritz Hayn erhöhte in der 18. Minute, ehe Daniel Abdulahad in der 55. und 68. Minute den Endstand herstellte. Mit diesem Sieg bleibt Sigmaringen als Tabellenfünfter oben dran, während Blönried/Ebersbach nach der klaren Niederlage im Tabellenkeller auf Platz 16 bleibt.

---



Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Uttenweiler. Kai Remensperger (8.) und Lukas Stützle (41.) brachten Hohentengen zweimal in Führung, doch Max Guminy (22.) und Pascal Volz (43.) glichen jeweils aus. Nach der Pause sorgten Patrick Blersch (52.) und erneut Pascal Volz (55.) für eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber, ehe Niklas Häberle (79.) verkürzte. Uttenweiler kletterte durch den Sieg auf Platz sieben, Hohentengen bleibt auf Platz 10 hängen.

---



Steinhausen nutzte seine Chancen konsequent und schoss sich den Frust von der Seele. Marcus Rothenbacher traf in der 20. und 33. Minute doppelt, Max Wanner (26.), Michael Kienle (53.), erneut Rothenbacher (60.) und Dennis Meier (67.) stellten auf 6:1. Rot hielt durch Ben Miller (42., 87.) und Magnus Höchsmann (88.) zwar dagegen, bleibt aber weiter Tabellenletzter. Steinhausen verbesserte sich durch den Sieg auf Platz 15.

---



Spitzenreiter FC Mengen kam in Sulmetingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Erstmals in dieser Saison blieben die Gäste ohne einen eigenen Treffer. Mengen führt weiter die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an, Sulmetingen steht nun auf Rang 9.

---



Früh stellte die SG Ringschnait/Mittelbuch die Weichen auf Sieg: Anthony Procopio (5.), Simon Keller (26.) und Daniel Rulani (45.+1) trafen vor der Pause. Kevin Menig verkürzte zwar in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3), doch mehr war für die Hausherren nicht drin. Ringschnait bleibt damit erster Verfolger von Mengen, Eberhardzell ist weiterhin auf dem vorletzten Platz.

---



Krauchenwies zeigte beim Aufsteiger eine abgeklärte Leistung. Michael Beck traf in der 77. Minute, ehe Robin Rauser per Foulelfmeter (80.) den Endstand markierte. Krauchenwies bleibt mit diesem Sieg in Reichweite zu den vorderen Plätzen, während Bad Saulgau Platz 13 belegt.

---



Gutenzell nutzte seinen Heimvorteil und ging durch Andreas Höhn (23.) und Yanick Schraivogel (45.+2) in Führung. Fabian Steinborn brachte die Gäste in der 65. Minute noch einmal heran, doch am Ende reichte es nicht für einen Punkt. Gutenzell rückt mit diesem Sieg auf Platz acht vor, während Ertingen weiter unten auf Platz 14 festhängt.

---



Die Gastgeber legten früh durch Jonathan Hummler (2.) vor und entschieden die Partie spät durch Timo Winter (89.), nachdem Jason Natterer in der 83. Minute per Foulelfmeter zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Damit baute Ummendorf seine starke Serie aus und bleibt Dritter der Tabelle. Ochsenhausen belegt nun Platz 11.





