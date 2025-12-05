 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Mengen empfängt Ochsenhausen, Verfolgerduell in Mittelbuch

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 19. Spieltags

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben empfängt Spitzenreiter FC Mengen den formstarken SV Ochsenhausen (seit 6 Spielen ungeschlagen). Gleichzeitig empfängt der SV Sigmaringen die SF Hundersingen zum Derby, die SG Ummendorf/Fischbach tritt ebenfalls im Derby gegen den SV Steinhausen an. Im Verfolgerduell treffen die SG Rinschnait/Mittelbuch und der SV Hohentengen aufeinander. Außerdem stehen auch noch wichtige Partien im Tabellenkeller an.

---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
14:00

Der VfB Gutenzell setze zuletzt mit dem 2:0 in Steinhausen ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt und steht nun bei 19 Punkten auf Platz 12. Der SF Hundersingen kassierte am letzten Spieltag eine 1:3-Niederlage gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und tritt mit 25 Punkten (Platz 11) an. Das Hinspiel gewann der VfB Gutenzell knapp mit 2:1. Für die Tabellennachbarn geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.
---

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen verlor am 18. Spieltag mit 1:3 beim SF Hundersingen und steht bei 27 Punkten auf Rang zehn. Der FV Rot unterlag zuletzt der SG Ringschnait/Mittelbuch mit 1:2 und bleibt mit sieben Punkten abgeschlagen Letzter. Das Hinspiel entschied Krauchenwiesmit 2:0 für sich. Die Rollen sind vor dem erneuten Aufeinandertreffen klar verteilt.
----

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
14:00

Die SG Ringschnait/Mittelbuch gewann zuletzt mit 2:1 beim FV Rot und rangiert mit 34 Punkten auf Platz drei. Der SV Hohentengen setzte mit dem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Sulmetingen ein Ausrufezeichen und steht nun bei 30 Punkten. Im Hinspiel dominierte Ringschnait/Mittelbuch deutlich mit 5:1. Es ist auch ein Duell der Verfolger die sehr formstark unterwegs sind, Ringschnait ist schon seit sechs Spielen ungeschlagen und Hohentengen seit fünf Spielen.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
14:00

Der FC Mengen ist mit 43 Punkten souveräner Tabellenführer und gewann zuletzt mit 3:0 bei der SGM Blönried/Ebersbach. Der SV Ochsenhausen setzte sich am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach durch und ist mit 27 Punkten Neunter. Das Hinspiel gewann Mengen mit 3:1. Alles spricht erneut für den Spitzenreiter, doch Ochsenhausen reist mit Selbstvertrauen an.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
14:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach verlor zuletzt mit 1:2 in Ochsenhausen und bleibt mit zehn Punkten Vorletzter. Die SG Ertingen/Binzwangen gewann am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen den FV Bad Saulgau 04 und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Das Hinspiel der beiden Teams endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Duell mit enormer Bedeutung im Tabellenkeller.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
14:00

Der SV Sigmaringen verlor zuletzt mit 1:3 in Kirchberg und steht mit 31 Punkten auf Platz vier. Der SV Uttenweiler unterlag am vergangenen Spieltag mit 0:1 gegen die SGM Ummendorf/Fischbach und bleibt mit 28 Punkten achter. Das Hinspiel dominierte Sigmaringen deutlich mit 6:0 in Uttenweiler. Beide Teams trennen aktuell nur drei Punkte in der Tabelle.
---

Morgen, 15:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:30

Die SGM Ummendorf/Fischbach geht als Tabellenzweiter mit 38 Punkten in dieses Duell und will den Druck auf Spitzenreiter FC Mengen aufrechterhalten. Am vergangenen Spieltag gewann Ummendorf/Fischbach mit 1:0 beim SV Uttenweiler und festigte damit seine starke Position. Der SV Steinhausen an der Rottum unterlag zuletzt dem VfB Gutenzell mit 0:2 und steht mit 16 Punkten in der Abstiegszone auf Platz 14. Das Hinspiel gewann die SGM Ummendorf/Fischbach mit 4:2.


Aufrufe: 05.12.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor