Mengen empfängt Kirchberg, Derbytime in Gutenzell und Krauchenwies

Der VfB Gutenzell gewann zuletzt mit 2:1 bei der SGM Blönried/Ebersbach und verschaffte sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Der SV Ochsenhausen verlor zuhause mit 2:3 gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen und steht als Elfter bei 29 Punkten. Das Hinspiel gewann der SV Ochsenhausen mit 2:0. Für beide Mannschaften ist dieses Lokalderby ein wichtiges Spiel, um sich von den direkten Abstiegsplätzen fernzuhalten. ---



Krauchenwies/Hausen/Göggingen gewann zuletzt mit 3:2 in Ochsenhausen und behauptete mit 34 Punkten Rang acht. Die SG Ertingen/Binzwangen verlor am vergangenen regulären Spieltag 0:5 gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch, gewann aber im Nachholspiel mit 2:0 bei der SGM Blönried/Ebersbach. Das Hinspiel entschied die SG Ertingen/Binzwangen mit 3:2 für sich. Dieses Derby möchte der FC Krauchenwies jedoch zu Hause für sich entscheiden.

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Die SG Ringschnait/Mittelbuch reist nach dem klaren 5:0 in Ertingen mit breiter Brust an und bleibt als Dritter in Schlagdistanz zur Spitze. Der FV Bad Saulgau 04 verlor zuletzt 0:2 gegen Sulmetingen und ging auch im Nachholspiel beim 0:4 in Hohentengen leer aus. Das Hinspiel gewann Bad Saulgau 04 mit 3:2, was dieser Begegnung zusätzliche Brisanz gibt. Ringschnait/Mittelbuch geht wohl trotzdem als Favorit in dieses Spiel, da sich die Mannschaft derzeit in einer sehr starken Form befindet.

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Der SV Sulmetingen gewann zuletzt mit 2:0 beim FV Bad Saulgau 04 und hat sich auf Rang sieben vorgeschoben. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach verlor zuhause mit 0:1 gegen Tabellenführer FC Mengen und steckt mit 19 Punkten weiter im unteren Bereich fest. Das Hinspiel entschied Eberhardzell/Unterschwarzach mit 2:0 für sich. Sulmetingen hat nun die Chance zur Revanche und zugleich die Möglichkeit, den Kontakt nach oben zu halten.

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Der FC Mengen führt die Tabelle mit 58 Punkten an und gewann auch knapp mit 1:0 gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach. Der TSV Kirchberg unterlag zuletzt 1:3 gegen den SV Steinhausen an der Rottum und steht mit 36 Punkten auf Rang sechs. Das Hinspiel endete 1:1, Kirchbergr weiß also, dass etwas möglich ist. Mengen bleibt dennoch der klare Favorit, da die Mannschaft nach 22 Spielen immer noch ungeschlagen ist.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SF Hundersingen SF Hundersingen 15:00 PUSH



Der formstarke SV Steinhausen an der Rottum gewann zuletzt mit 3:1 in Kirchberg und steht nun bei 25 Punkten auf Rang 13. Die SF Hundersingen besiegten den SV Uttenweiler mit 2:1 und festigte mit 32 Punkten Platz neun. Das Hinspiel endete 2:2. Beide Mannschaften können mit einem weiteren Sieg ihre Position nochmal verbessern.

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Der SV Uttenweiler kommt nach der 1:2-Niederlage bei den SF Hundersingen mit 31 Punkten als Zehnter in dieses Heimspiel. Der FV Rot rangiert mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz und holte zuletzt beim 1:1 gegen den SV Sigmaringen immerhin einen Punkt. Uttenweiler geht tabellarisch als Favorit in die Partie, zumal das Hinspiel mit 2:0 an den SV Uttenweiler ging. Für den FV Rot ist es erneut ein Spiel, in dem nur ein Sieg hilft.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Sigmaringen Sigmaringen SV Hohentengen Hohentengen 15:00 PUSH



Der SV Sigmaringen kam zuletzt beim FV Rot nicht über ein 1:1 hinaus und steht mit 39 Punkten auf Rang fünf. Der SV Hohentengen gewann am 23. Spieltag 2:0 gegen die SGM Ummendorf/Fischbach und legte im Nachholspiel ein 4:0 gegen den FV Bad Saulgau 04 nach. Das Hinspiel endete 0:0. Hohentengen reist also mit spürbarem Rückenwind an, während Sigmaringen zuhause reagieren will.

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