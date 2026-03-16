Mengen dreht ein 0:3, SGM Ummendorf und SGM Ringschnait bleiben dran

Es war ein wichtiger Auswärtssieg für den SV Hohentengen, der sich auch von der frühen Gelb-Roten Karte gegen Simon König in der 20. Minute nicht aus der Ruhe bringen ließ. Fabian Baur brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung, Tobias Hochdorfer glich noch vor der Pause in der 43. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus, doch Nico Zimmermann entschied die Partie in der 72. Minute. Hohentengen verbesserte sich mit nun 36 Punkten auf Rang fünf, während Gutenzell bei 24 Punkten bleibt und als Zwölfter weiterhin nach unten schauen muss. ---



Die Gastgeber suchten lange nach der Lücke, fanden sie schließlich in der 75. Minute, als Raphael Müller das 1:0 erzielte und damit für den Unterschied in dieser Partie sorgte. Für den FC 1911 Krauchenwies diese drei Punkte wertvoll, weil sie mit nun 31 Zählern Rang sieben belegen. Die SGM Blönried/Ebersbach dagegen verharrt mit 16 Punkten auf Platz 16 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

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Die SG Ringschnait / Mittelbuch hat einmal mehr gezeigt, warum sie zur Spitzengruppe gehört: Nach dem frühen 0:1 durch Marcel Schad in der 6. Minute reagierte das Team mit bemerkenswerter Klarheit. Patrick Sowa glich in der 24. Minute aus, Fabian Kramer drehte das Derby in der 28. Minute, Marco Münst erhöhte in der 31. Minute auf 3:1. Nach dem Anschlusstreffer von Christian Wiest in der 70. Minute hätte die Partie noch einmal kippen können, doch Manuel Münst stellte nur eine Minute später, in der 71., den alten Abstand wieder her. Ringschnait bleibt mit 46 Punkten Dritter und hält den Druck auf Ummendorf hoch, während Ochsenhausen mit 29 Punkten Platz zehn belegt.

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Lukas Reiter brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, Justin Ezewele legte in der 17. Minute das 0:2 nach. Lange blieb es dabei, ehe Leon Gaugel in der 83. Minute auf 0:3 stellte; Max Maurer verkürzte in der 85. Minute zwar noch auf 1:3, doch Sulmetingen konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Ertingen verbessert sich auf 20 Punkte und holt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Sulmetingen bleibt mit 31 Zählern Achter und verpasste den Sprung in das eng gedrängte obere Feld.

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Der FV Bad Saulgau 04 schockte Mengen zunächst mit Treffern von David Bachhofer in der 7. und 18. Minute sowie Aldin Delic in der 43. Minute und führte mit 3:0. Doch der Spitzenreiter antwortete mit einem furiosen Comeback: Tobias Nörz verkürzte in der 52. Minute, Max Schuler stellte in der 64. Minute auf 2:3, ehe ein Eigentor von Luca Beutel in der 71. Minute den Ausgleich brachte und Lasse Trenkmann in der 73. Minute sogar noch den Siegtreffer erzielte. Mengen führt die Liga nun mit 55 Punkten weiter ungeschlagen an, Bad Saulgau bleibt mit 14 Punkten Vorletzter und wird sich fragen, wie dieses Spiel noch aus der Hand gleiten konnte.

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Jonas Sproll traf bereits in der 5. Minute zum 1:0 für die SGM Eberhardzell, Kevin Menig legte in der 11. Minute das 2:0 nach und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Dass Stefan Luppold in der 23. Minute mit einem Handelfmeter an Torwart Patrick Lerch scheiterte, passte ins Bild eines Tages, an dem für Kirchberg wenig zusammenlief. Eberhardzell verbessert sich auf 19 Punkte und rückt auf Platz 15 vor, Kirchberg bleibt mit 33 Punkten Sechster und verpasste einen möglichen Sprung nach oben.

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Der SV Uttenweiler schien kurz vor der Pause auf dem Weg zu einem wichtigen Heimsieg, als Stefan Maurer in der 45. Minute das 1:0 erzielte. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie: Manuel Leiendecker glich in der 52. Minute aus, Matthias Wanner brachte Steinhausen in der 86. Minute in Führung, ehe erneut Manuel Leiendecker in der 90. Minute zum 1:3 traf. Für Steinhausen ist dieser Auswärtssieg von großem Wert, denn mit nun 22 Punkten arbeitet sich die Mannschaft auf Platz 13 vor. Uttenweiler dagegen bleibt bei 31 Punkten stehen und rutscht auf Platz neun ab.

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Nach dem Rückschlag in Steinhausen hat der SV Sigmaringen die richtige Antwort gegeben und sich mit einem klaren Heimsieg zurückgemeldet. Dominik Bentele brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Kadir Emruli erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 und Daniel Abdulahad machte in der 78. Minute alles klar. Hundersingen blieb offensiv aber zu harmlos, um Sigmaringen ernsthaft zu gefährden. Mit 38 Punkten festigt Sigmaringen Rang vier, während Hundersingen mit 29 Punkten Elfter bleibt.

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Die SGM Ummendorf/Fischbach ließ dem Tabellenletzten nicht den Hauch einer Chance. Jonathan Hummler eröffnete den Torreigen in der 32. Minute, Matthias Hatzing erhöhte in der 39. Minute, ehe Jonathan Hummler in der 45. Minute noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel traf Matthias Hatzing erneut in der 56. Minute, Timo Winter erhöhte in der 77. Minute und Philipp Theißler setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt. Ummendorf bleibt mit 50 Punkten der erste Verfolger des FC Mengen, während der FV Rot mit 8 Punkten und 67 Gegentoren weiter abgeschlagen am Tabellenende steht.













