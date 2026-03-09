Mengen bleibt makellos, Steinhausen überrascht gegen Sigmaringen

Der TSV Kirchberg hat auf die deutliche Niederlage gegen Ummendorf die passende Antwort gefunden und sich mit einem knappen, aber wichtigen Heimsieg in die Spitzengruppe zurückgeschoben. Alexander Luppold brachte den TSV in der 14. Minute in Führung, ehe Pascal Volz in der 39. Minute für den SV Uttenweiler ausglich. Daniel Kohler erzielte in der 55. Minute den Treffer zum 2:1 und sicherte Kirchberg drei wertvolle Punkte. Kirchberg steht damit nun bei 33 Punkten auf Rang sechs, Uttenweiler bleibt mit 31 Zählern Achter und verliert etwas an Boden. ---



Die SGM Blönried/Ebersbach hielt die Partie zunächst offen, musste sich der reiferen und effizienteren Mannschaft aus Ringschnait am Ende aber beugen. Manuel Münst traf in der 8. Minute per Foulelfmeter zum 0:1, Jonas Sauter glich in der 28. Minute zum 1:1 aus, doch Luca Ruedi stellte in der 38. Minute die Führung der Gäste wieder her. Noch vor der Pause erhöhte Manuel Münst in der 44. Minute auf 1:3 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Ringschnait festigt mit 43 Punkten Platz drei, Blönried bleibt mit 16 Punkten auf Rang 16 und damit tief in der Gefahrenzone.

---



Der SV Hohentengen hat sich mit einem späten Sieg weiter oben etabliert und zugleich einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten. Timmy Rauser brachte den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen in der 12. Minute in Führung, doch Yannick Ender glich in der 40. Minute per Foulelfmeter aus. Lange deutete vieles auf ein Remis hin, ehe Lukas Stützle in der 89. Minute den umjubelten Treffer zum 2:1 erzielte. Hohentengen klettert damit auf 33 Punkte und Rang fünf, Krauchenwies bleibt mit 28 Zählern Elfter.

---



Der FV Rot hatte sich im Heimspiel viel vorgenommen, doch der VfB Gutenzell ließ von Beginn an wenig Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Admir Causevic traf in der 19. Minute zum 0:1, Michael Poser erhöhte in der 67. Minute auf 0:2 und Marvin Honisch machte in der 76. Minute alles klar. Für Gutenzell sind diese drei Punkte mit Blick auf die untere Tabellenhälfte äußerst wertvoll, weil der Vorsprung auf die Gefahrenzone damit wächst. Rot bleibt mit nur acht Punkten abgeschlagen Letzter, Gutenzell verbessert sich auf 24 Zähler und Rang zwölf.

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach hat auch die unangenehme Aufgabe in Hundersingen bestanden und bleibt erster Verfolger des FC Mengen. Jonathan Hummler traf in der 24. Minute zum 0:1, nur eine Minute später erhöhte Matthias Hatzing auf 0:2, ehe Julian Störkle in der 27. Minute den Anschluss für Hundersingen herstellte. Danach blieb die Partie eng, auch weil Jonathan Hummler in der 40. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte. Ummendorf steht nun bei 47 Punkten auf Rang zwei, Hundersingen bleibt mit 29 Zählern Zehnter.

---



Das Überraschungsergebnis des Spieltags gelang dem SV Steinhausen, der gegen den favorisierten SV Sigmaringen einen Heimsieg feierte. David Freisinger brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Matthias Wanner legte in der 44. Minute das 2:0 nach. Daniel Abdulahad verkürzte zwar in der 68. Minute auf 2:1, doch Marcus Rothenbacher stellte nur drei Minuten später in der 71. Minute den alten Abstand wieder her. Steinhausen verbessert sich damit auf 19 Punkte und Rang 13, Sigmaringen bleibt mit 35 Punkten Vierter.

---



Für den FV Bad Saulgau 04 war es ein bitterer Nachmittag, weil ausgerechnet im direkten Kellerduell die Konkurrenz vorbeizog. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach nutzte die seine Möglichkeiten konsequent und legte durch Leon Schmid mit zwei Treffern in der 27. und 34. Minute den Grundstein für einen enorm wertvollen Auswärtssieg. Adrian Riedesser verkürzte in der 56. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, mehr gelang Bad Saulgau aber nicht mehr. Damit verbessert sich Eberhardzell auf 16 Punkte und rückt auf Rang 15 vor, während Bad Saulgau mit 14 Punkten auf Platz 17 zurückfällt.

---



Der FC Mengen bleibt die überragende Konstante dieser Saison und hat auch die Hürde in Ertingen genommen, obwohl der Tabellenführer zunächst in Rückstand geriet. Lukas Reiter brachte den SG Ertingen/Binzwangen in der 21. Minute überraschend in Führung, doch Levi Fin Schlude glich in der 39. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit entschieden Konrad Schaut in der 69. Minute und Nick Khokhlov in der 71. Minute die Partie zugunsten des Spitzenreiters. Mengen baut seine Bilanz auf 52 Punkte aus und bleibt ungeschlagen Erster, Ertingen verharrt mit 17 Punkten auf Rang 14.

---



Der SV Ochsenhausen verpasste es, einen Heimsieg ins Ziel zu bringen, obwohl die Gastgeber zweimal vorgelegt hatten. Daniel Kunz traf in der 8. Minute zum 1:0, Dario Micic glich in der 14. Minute zum 1:1 aus, ehe Timo Herre in der 34. Minute per Foulelfmeter erneut die Führung für Ochsenhausen besorgte. Der SV Sulmetingen blieb jedoch stabil und kam durch Simon Springer in der 67. Minute noch zum 2:2. Für Ochsenhausen bedeutet der Punkt mit nun 29 Zählern Rang neun, Sulmetingen bleibt mit 31 Punkten Siebter und hält den Anschluss an die Top fünf.







