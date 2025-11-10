 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Mengen baut Tabellenführung aus, Sulmetingen klettert auf Platz 3

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 15. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Die SGM Ummendorf/Fischbach und die SG Ringschnait/Mittelbuch trennten im Derby unentschieden, während Blönried/Ebersbach gegen Kirchberg überraschte. Der SV Sulmetingen sorgte auch beim SV Sigmaringen für Furore. Hundersingen jubelte gegen Bad Saulgau, Rot blieb trotz frühen Doppelschlags am Ende punktlos.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 14:30 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
3
2

Der TSV Kirchber ging durch Sven Häckelsmiller (8.) und Noah Lang (30.) zweimal in Führung, doch Linus Weiss (24.), Mike Burger (70.) und Samuel Maier (77.) drehten die Partie für die Gäste. Blönried/Ebersbach klettert mit diesem wichtigen Dreier mit nun 15 Punkten auf Rang 15, Kirchberg steht mit 24 auf Platz neun und verpasste es sich nach oben abzusetzen..
---

Gestern, 14:30 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
3
1
Abpfiff
+Video

Corbin Eisel (32.) und Michael Beck (80., 90.+3) trafen für den FC. Marvin Honisch (90.+5) verkürzte in der Nachspielzeit, doch das änderte nichts mehr am Sieg der Gastgeber. Alexander Miller vom FC Krauchenwies sah zurvor in der 66. Minute Gelb-Rot. Krauchenwies festigt mit 27 Punkten Rang sechs, Gutenzell bleibt bei 16 Punkten auf Rang 12.
---

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
1
1
Abpfiff

Die SGM Ummendorf/Fischbach ging im Derby durch Matthias Hatzing in der 45. Minute in Führung, ehe Anthony Procopio in der 60. Minute zum 1:1 ausglich. Die SGM bleibt mit 32 Punkten Tabellenzweiter, Ringschnait folgt mit 28 Punkten auf Rang vier. Die Gäste sind damit seit vier Spielen ungeschlagen, doch davon spielten sie nun drei Mal Unentschieden.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
2
6
Abpfiff

Die Gäste aus Sulmetingen spielten sich in einen Rausch und nahmen die Punkte mit. Für Sulmetingen waren Simon Roth (29.), Dario Micic (43.), Fabian Gapp (55.) sowie Frank Brehm (88., 89.) erfolgreich; hinzu kam ein Eigentor von Wakka Bass (1.). Die Treffer für Sigmaringen erzielten Moritz Hayn (18.) und Bernhard Henning (68.). Sulmetingen schiebt sich mit nun 29 Punkten auf Platz drei vor, Sigmaringen rutscht auf Platz fünf ab.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
FC Mengen
FC MengenMengen
0
4
Abpfiff

Mengen lieferte in Uttenweiler eine reife Vorstellung ab und bestätigte seine Ausnahmestellung. Für Mengen trafen Levi Fin Schlude (17., 40.), Tobias Nörz (34.) und Ladislav Varady (78.). Der FC steht mit 37 Punkten weiter ungeschlagen an der Spitze, Uttenweiler rutscht mit 27 Punkten auf Rang sieben ab.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
1
2
Abpfiff

Steinhausen verpasste zuhause eine wichtige Chance im Tabellenkeller und musste sich der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach geschlagen geben. Robin Menig erzielte in der 43. Minute das 1:0 für die Gäste, Manuel Leiendecker glich in der 27. Minute aus, ehe Elias Kling (75.) den Sieg brachte. Die SGM verbessert sich auf 10 Punkte, Steinhausen bleibt bei 16 Zählern kurz vor der Abstiegszone.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
5
2
Abpfiff

Hundersingen feierte ein Schützenfest gegen Bad Saulgau. Die Zuschauer sahen ein torreiches Duell, in dem die Gastgeber jederzeit den Ton angaben. Für Bad Saulgau wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Für Hundersingen trafen Julian Störkle (26. Foulelfmeter, 81.), Timo Bischofberger (43.), David Ruchti (48.) und Dennis Heiss (88.). Für Bad Saulgau waren Michael Bin (10.) und Adrian Riedesser (60. Foulelfmeter) erfolgreich. Hundersingen steht nun bei 19 Punkten auf Platz elf, der FV bleibt bei 11 Punkten auf Rang 16.
---

Gestern, 14:30 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
2
3
Abpfiff

Die SGM Ertingen/Binzwangen drehte das Spiel nach einer 2:1-Führung des FV Rot. Maex Mast traf für Rot in der 3. und 48. Minute. Für die Gäste verwandelte René Recker in der 8. Minute einen Foulelfmeter, Christoph Buck (61.) und Fabian Steinborn (78.) sorgten für den Sieg. Ertingen/Binzwangen verbessert sich mit 13 Punkten auf Rang 15, Rot bleibt bei 4 Punkten Schlusslicht.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
1
1
Abpfiff

Der SV Hohentengen und der SV Ochsenhausen trennten sich unentschieden. Eryk Müller brachte Ochsenhausen in der 69. Minute in Führung, Lukas Stützle glich in der 71. Minute aus. Hohentengen ist damit das dritte Spiel in Folge ungeschlagen und steht nund bei 24 Punkten auf Rang acht, Ochsenhausen bei 21 Punkten auf Platz 10.


Aufrufe: 010.11.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor