Mengen baut Tabellenführung aus, Sulmetingen klettert auf Platz 3

---







Der TSV Kirchber ging durch Sven Häckelsmiller (8.) und Noah Lang (30.) zweimal in Führung, doch Linus Weiss (24.), Mike Burger (70.) und Samuel Maier (77.) drehten die Partie für die Gäste. Blönried/Ebersbach klettert mit diesem wichtigen Dreier mit nun 15 Punkten auf Rang 15, Kirchberg steht mit 24 auf Platz neun und verpasste es sich nach oben abzusetzen..

---



Corbin Eisel (32.) und Michael Beck (80., 90.+3) trafen für den FC. Marvin Honisch (90.+5) verkürzte in der Nachspielzeit, doch das änderte nichts mehr am Sieg der Gastgeber. Alexander Miller vom FC Krauchenwies sah zurvor in der 66. Minute Gelb-Rot. Krauchenwies festigt mit 27 Punkten Rang sechs, Gutenzell bleibt bei 16 Punkten auf Rang 12.

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach ging im Derby durch Matthias Hatzing in der 45. Minute in Führung, ehe Anthony Procopio in der 60. Minute zum 1:1 ausglich. Die SGM bleibt mit 32 Punkten Tabellenzweiter, Ringschnait folgt mit 28 Punkten auf Rang vier. Die Gäste sind damit seit vier Spielen ungeschlagen, doch davon spielten sie nun drei Mal Unentschieden.

---



Die Gäste aus Sulmetingen spielten sich in einen Rausch und nahmen die Punkte mit. Für Sulmetingen waren Simon Roth (29.), Dario Micic (43.), Fabian Gapp (55.) sowie Frank Brehm (88., 89.) erfolgreich; hinzu kam ein Eigentor von Wakka Bass (1.). Die Treffer für Sigmaringen erzielten Moritz Hayn (18.) und Bernhard Henning (68.). Sulmetingen schiebt sich mit nun 29 Punkten auf Platz drei vor, Sigmaringen rutscht auf Platz fünf ab.

---



Mengen lieferte in Uttenweiler eine reife Vorstellung ab und bestätigte seine Ausnahmestellung. Für Mengen trafen Levi Fin Schlude (17., 40.), Tobias Nörz (34.) und Ladislav Varady (78.). Der FC steht mit 37 Punkten weiter ungeschlagen an der Spitze, Uttenweiler rutscht mit 27 Punkten auf Rang sieben ab.

---



Steinhausen verpasste zuhause eine wichtige Chance im Tabellenkeller und musste sich der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach geschlagen geben. Robin Menig erzielte in der 43. Minute das 1:0 für die Gäste, Manuel Leiendecker glich in der 27. Minute aus, ehe Elias Kling (75.) den Sieg brachte. Die SGM verbessert sich auf 10 Punkte, Steinhausen bleibt bei 16 Zählern kurz vor der Abstiegszone.

---



Hundersingen feierte ein Schützenfest gegen Bad Saulgau. Die Zuschauer sahen ein torreiches Duell, in dem die Gastgeber jederzeit den Ton angaben. Für Bad Saulgau wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Für Hundersingen trafen Julian Störkle (26. Foulelfmeter, 81.), Timo Bischofberger (43.), David Ruchti (48.) und Dennis Heiss (88.). Für Bad Saulgau waren Michael Bin (10.) und Adrian Riedesser (60. Foulelfmeter) erfolgreich. Hundersingen steht nun bei 19 Punkten auf Platz elf, der FV bleibt bei 11 Punkten auf Rang 16.

---



Die SGM Ertingen/Binzwangen drehte das Spiel nach einer 2:1-Führung des FV Rot. Maex Mast traf für Rot in der 3. und 48. Minute. Für die Gäste verwandelte René Recker in der 8. Minute einen Foulelfmeter, Christoph Buck (61.) und Fabian Steinborn (78.) sorgten für den Sieg. Ertingen/Binzwangen verbessert sich mit 13 Punkten auf Rang 15, Rot bleibt bei 4 Punkten Schlusslicht.

---



Der SV Hohentengen und der SV Ochsenhausen trennten sich unentschieden. Eryk Müller brachte Ochsenhausen in der 69. Minute in Führung, Lukas Stützle glich in der 71. Minute aus. Hohentengen ist damit das dritte Spiel in Folge ungeschlagen und steht nund bei 24 Punkten auf Rang acht, Ochsenhausen bei 21 Punkten auf Platz 10.





