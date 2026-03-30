 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Mengen baut Tabellenführung aus, SGM Ummendorf lässt Punkte liegen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 24. Spieltags

von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der FC Mengen setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Kirchberg durch und baute seine Führung aus, während die SGM Ummendorf/Fischbach beim 3:3 gegen die SGM Blönried/Ebersbach überraschend Punkte liegen ließ. Im Verfolgerduell holte der SV Sigmaringen gegen den SV Hohentengen nach einem 0:2 noch ein 2:2, und der SV Sulmetingen bleibt mit einem 2:0 gegen die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach auf Tuchfühlung. Im Tabellenkeller sendete der FV Rot mit dem 2:2 in Uttenweiler ein kleines Lebenszeichen, während der SV Ochsenhausen mit einem 3:0 in Gutenzell Boden gutmachte.

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Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
0
3
Abpfiff

Der SV Ochsenhausen hat mit einem souveränen Derbysieg einen wichtigen Sieg geholt und dem VfB Gutenzell deutlich die Grenzen aufgezeigt. Marcel Schad traf in der 29. Minute zum 0:1, Adrian Ruf erhöhte in der 76. und 86. Minute auf 0:3 und machte den Erfolg damit klar. Ochsenhausen verbessert sich mit 32 Punkte auf Rang neun und zieht an Hundersingen und Uttenweiler vorbei. Gutenzell verharrt mit 27 Punkten auf Rang zwölf und verpasste die Chance, sich weiter von der gefährlichen Zone abzusetzen.
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Gestern, 15:00 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
1
0
Abpfiff

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen sicherte sich mit einem frühen Treffer drei wichtige Punkte. Simeon Bohner erzielte bereits in der 10. Minute das Tor des Tages, danach verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung erfolgreich. Krauchenwies/Hausen/Göggingen rückt damit auf Rang sieben vor, Ertingen steht nach der Niederlage bei 23 Punkten und bleibt Vierzehnter.
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Gestern, 15:00 Uhr
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
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Gestern, 12:00 Uhr
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
2
0
Abpfiff

Der SV Sulmetingen erledigte seine Pflichtaufgabe mit der nötigen Geduld und bleibt in Reichweite der Top fünf. Fabian Gapp traf in der 25. Minute zum 1:0, Frank Brehm erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, womit die Partie entschieden war. Manuel Pohl hätte in der 70. Minute per Foulelfmeter weiter erhöhen können, scheiterte jedoch am Torwart. Sulmetingen steht nun bei 37 Punkten auf Rang sechs, Eberhardzell bleibt mit 19 Zählern auf Platz 15 und damit mitten im Abstiegskampf.
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Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr
FC Mengen
FC MengenMengen
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
3
1
Abpfiff

Der FC Mengen bleibt auch am 24. Spieltag das Maß aller Dinge und ließ sich vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Noah Lang brachte den TSV Kirchberg in der 24. Minute in Führung, doch Konrad Schaut glich noch vor der Pause in der 42. Minute aus. Moritz Hayn in der 51. Minute und Lasse Trenkmann in der 78. Minute drehten dann das Spiel zugunsten des Tabellenführers. Mengen steht nun bei 61 Punkten und marschiert weiter unangefochten vorneweg. Kirchberg bleibt mit 36 Punkten Achter und verliert etwas den Anschluss an die vorderen Plätze.
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Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
2
2
Abpfiff

Der SV Uttenweiler verpasste es, gegen das Schlusslicht einen dringend benötigten Heimsieg einzufahren, und musste sich mit einem Remis begnügen. Marcel Weber brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, Sergej Snezhko glich in der 56. Minute per Foulelfmeter aus. Pascal Volz stellte in der 67. Minute auf 2:1, ehe Ben Miller in der 83. Minute den Punktgewinn für den FV Rot sicherte. Für Uttenweiler bedeutet das mit nun 32 Punkten nun Rang elf, während Rot mit 10 Zählern zwar Letzter bleibt, aber immerhin wieder einen Punkt auf sein Konto brachte. Vor 130 Zuschauern leitete Michael Spieß die Partie.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
2
2
Abpfiff

Der SV Sigmaringen holte im Verfolgerduell noch einen Punkt, nachdem der SV Hohentengen lange wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Lukas Stützle traf in der 25. und 27. Minute doppelt zur 2:0-Führung der Gäste, ehe Bernhard Henning in der 70. Minute verkürzte und Dominik Bentele in der 76. Minute den Ausgleich erzielte. Beide Teams stehen nun bei 40 Punkten, Hohentengen bleibt Vierter, Sigmaringen Fünfter.
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[MATCH-14051804
Die SGM Ummendorf/Fischbach ließ im Aufstiegsrennen überraschend Punkte liegen, weil Blönried/Ebersbach mit großer Widerstandskraft auftrat. Luka Wiest brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Moritz Weiss glich in der 27. Minute aus, Stefan Kärcher stellte in der 54. Minute auf 2:1. Doch Samuel Maier drehte die Partie mit Treffern in der 59. und 61. Minute, bevor Luka Wiest in der 81. Minute immerhin noch das 3:3 rettete. Ummendorf steht damit bei 57 Punkten auf Rang zwei, während Blönried mit 17 Zählern als Sechzehnter weiter um jeden Punkt im Abstiegskampf ringt.