Mengen baut Tabellenführung aus, SGM Ummendorf lässt Punkte liegen

Der SV Ochsenhausen hat mit einem souveränen Derbysieg einen wichtigen Sieg geholt und dem VfB Gutenzell deutlich die Grenzen aufgezeigt. Marcel Schad traf in der 29. Minute zum 0:1, Adrian Ruf erhöhte in der 76. und 86. Minute auf 0:3 und machte den Erfolg damit klar. Ochsenhausen verbessert sich mit 32 Punkte auf Rang neun und zieht an Hundersingen und Uttenweiler vorbei. Gutenzell verharrt mit 27 Punkten auf Rang zwölf und verpasste die Chance, sich weiter von der gefährlichen Zone abzusetzen. ---



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen sicherte sich mit einem frühen Treffer drei wichtige Punkte. Simeon Bohner erzielte bereits in der 10. Minute das Tor des Tages, danach verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung erfolgreich. Krauchenwies/Hausen/Göggingen rückt damit auf Rang sieben vor, Ertingen steht nach der Niederlage bei 23 Punkten und bleibt Vierzehnter.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Der SV Sulmetingen erledigte seine Pflichtaufgabe mit der nötigen Geduld und bleibt in Reichweite der Top fünf. Fabian Gapp traf in der 25. Minute zum 1:0, Frank Brehm erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, womit die Partie entschieden war. Manuel Pohl hätte in der 70. Minute per Foulelfmeter weiter erhöhen können, scheiterte jedoch am Torwart. Sulmetingen steht nun bei 37 Punkten auf Rang sechs, Eberhardzell bleibt mit 19 Zählern auf Platz 15 und damit mitten im Abstiegskampf.

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Der FC Mengen bleibt auch am 24. Spieltag das Maß aller Dinge und ließ sich vom frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Noah Lang brachte den TSV Kirchberg in der 24. Minute in Führung, doch Konrad Schaut glich noch vor der Pause in der 42. Minute aus. Moritz Hayn in der 51. Minute und Lasse Trenkmann in der 78. Minute drehten dann das Spiel zugunsten des Tabellenführers. Mengen steht nun bei 61 Punkten und marschiert weiter unangefochten vorneweg. Kirchberg bleibt mit 36 Punkten Achter und verliert etwas den Anschluss an die vorderen Plätze.

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Der SV Uttenweiler verpasste es, gegen das Schlusslicht einen dringend benötigten Heimsieg einzufahren, und musste sich mit einem Remis begnügen. Marcel Weber brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, Sergej Snezhko glich in der 56. Minute per Foulelfmeter aus. Pascal Volz stellte in der 67. Minute auf 2:1, ehe Ben Miller in der 83. Minute den Punktgewinn für den FV Rot sicherte. Für Uttenweiler bedeutet das mit nun 32 Punkten nun Rang elf, während Rot mit 10 Zählern zwar Letzter bleibt, aber immerhin wieder einen Punkt auf sein Konto brachte. Vor 130 Zuschauern leitete Michael Spieß die Partie.

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Der SV Sigmaringen holte im Verfolgerduell noch einen Punkt, nachdem der SV Hohentengen lange wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Lukas Stützle traf in der 25. und 27. Minute doppelt zur 2:0-Führung der Gäste, ehe Bernhard Henning in der 70. Minute verkürzte und Dominik Bentele in der 76. Minute den Ausgleich erzielte. Beide Teams stehen nun bei 40 Punkten, Hohentengen bleibt Vierter, Sigmaringen Fünfter.

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