Menden schießt sich den Frust von der Seele – Fatih Türkgücü steigt ab

Wer diese Spiele für sich entscheidet, dürfte am Ende ganz oben stehen: Die SpVg Hagen 11 steht nach dem Erfolg im Topspiel gegen den FC Lennestadt kurz vor dem Meisterstück. Gegen den Westfalenliga-Absteiger waren die "Elfer" ab der 73. Minute in Unterzahl und gewinnen trotzdem noch! Der kurz zuvor eingewechselte Nicolas Külpmann avancierte in der 92. Minute zum Matchwinner, sodass der Sechs-Punkte-Vorsprung vier Spiele vor Schluss bestehen blieb.