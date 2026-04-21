Memoria vestra immortalis erit

Matthias Vogt (l.), Samuel Eisinger (m.) und Daniel Merz stehen im Vorbericht zum Heidelberger Pokalfinale Rede und Antwort. – Foto: Timo Babic

Es ist das ultimative Highlight des Kreisfußballjahres. Ein Spiel, in dem Legenden geboren werden und tragische Helden fallen. Der Sieger verewigt sich in der Vereinsgeschichte. Am Sonntag ist es wieder soweit: Das Pokalfinale steht an. Die Protagonisten: Eberbacher SC und FC Germania Meckesheim-Mönchzell.

Entsprechend vorfreudig ist Eisinger auf Samstag. Hier tritt die Germania um 17 Uhr zum großen Showdown an: Dem Pokalfinale, in Waldwimmersbach. "Zum Ende meiner Laufbahn ist das Finale schon nochmal ein Riesen-Highlight", sagt der Mittelfeldmotor. Gemeinsam mit schätzungsweise bis zu 300 Mönchzeller Fans, darunter selbstredend Eisingers Kinder, wird sich der hauptberufliche Servicetechniker aufmachen, um die wohl einmalige Chance zu ergreifen.

Samuel Eisinger wird in einem Monat 39 Jahre. Der spielende Co-Trainer des FC Germania Meckesheim-Mönchzell hat in seiner Laufbahn schon einige Erfolge gefeiert. Mit dem FC Bammental wäre er 2014 um ein Haar in die Landesliga aufgestiegen. Mit seinem aktuellen Verein startete er in der C-Klasse und steht nun vor dem Aufstieg in die Kreisliga. Doch eines fehlt dem Routinier noch im Vitrinenschrank in Meckesheim, wo er mit seiner Familie lebt. Die Trophäe aus dem Kreispokal.

Ein einziger Widerstand stellt sich ihm am Samstag noch entgegen. Allerdings ein sehr großer. Denn mit dem Eberbacher SC wartet ein nicht minder motivierter Gegner auf Mönchzell. Die Stauferstädter haben den Pokal vor zwei Jahren bereits gewonnen und setzen alles an eine Wiederholung des großen Triumphes. "Wir werden alles für die Vereinsfarben in die Waagschale werfen", blickt Trainer Daniel Merz voller Vorfreude voraus.

Nach Siegen über den FC Dossenheim II (4:2), TSV Wieblingen (4:2 n. Elm.), Heidelberger SC (4:3), FC Rot (3:0) und den VfB Rauenberg (2:0), will der FCG die Pokalrunde nun mit dem ersten Titel seit 26 Jahren vergolden. "Ich arbeite die ganze Woche darauf hin, möglichst fit ins Spiel zu gehen", ist Eisinger schon zu Wochenstart in den Vorbereitungen auf den großen Tag.

Eberbach startete mit einen 7:0 beim 1. FC Wiesloch II und gelangte über die Stationen Ziegelhausen-Peterstal II (3:1) und Baiertal (3:0) in das Viertelfinale. Dort schaltete man den TSV Pfaffengrund durch ein 3:2 aus, bevor man schließlich das Spitzenteam SG Dielheim mit einem 1:0 nach Verlängerung stürzte. Auf ihrer Seite werden ebenfalls zahlreiche Schlachtenbummler mitkommen, sodass nun alles auf ein würdiges Finale hinausläuft.

Das Spiel hat alles, was im Amateurfußball Spannung verspricht. Beide Trainer bekennen sich ganz offen zur Bedeutung des Spiels. "Bei uns freut sich der ganze Verein riesig. Seit dem erfolgreichen Halbfinale, fiebern alle diesem Tag entgegen", berichtet Mönchzell-Trainer Matthias Vogt und Eberbachs Daniel Merz fügt an: "Die Bedeutung ist sehr groß für uns. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir vor zwei Jahren schonmal gewonnen haben, wäre es ein großes Ausrufezeichen an den gesamten Heidelberger Kreis."

Für den außenstehenden Betrachter wirkt Eberbach, als Kreisligist, wie der Favorit. Durch den Pokalsieg vor zwei Jahren ist der ESC die erfahrenere Elf. Mönchzell hat in der laufenden Runde allerdings bereits mehrfach bewiesen, dass Sie auch gegen klassenhöhere Teams bestehen können. An einem guten Tag kann die Vogt-Elf jeden schlagen.

Entsprechend einig sind sich die Coaches, was die Aussichten auf den Sieg angeht. Merz hebt hervor: "In so einem Finale kann alles passieren, da stehen die Chancen immer 50/50" und auch Vogt betont: "Das Spiel geht bei 0:0 los, Daher 50/50." Entscheidend wird sein, die eigenen Stärken durchzubringen und dem Gegner das eigene Spiel aufzudrücken. Beide Teams verfolgen ähnliche Philosophien, sie setzen auf Homogenität in der Mannschaft und spielen mit vielen Einheimischen.

Was letztlich den Unterschied machen wird? Für Übungsleiter Merz könnte es die Erfahrung sein: "Vielleicht liegt unser Vorteil darin, dass wir Spieler haben, die ein solches Spiel schonmal gespielt haben." Gegenüber Vogt gibt allerdings zu bedenken: "Uns wird der Rollenwechsel guttun. In der Liga sind wir oft Favorit, dieses Mal eher Underdog."

Vielleicht wird auch die Tagesform der Torjäger den Ausschlag geben. Was für Eberbach Drago Balukcic, ist für Meckesheim Jonas Pflaugner. Gelingt es einer Mannschaft, den gegnerischen Ausnahmekönner in den Griff zu bekommen, wird sie definitiv einen großen Vorteil im Spiel haben. Wobei Matthias Vogt zu bedenken gibt: "Zu 100 Prozent kann man solche Spieler nicht ausschalten."

Vielleicht wird aber auch ein ganz anderer Spieler herausstechen. Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wahrscheinlich werden Nuancen entscheiden.

Im Endeffekt ist es nur noch an den Spielern für ein würdiges Endspiel sorgen. Die Motivation könnte jedenfalls nicht größer sein. Es geht um das Höchste, was man als Kreisfußballer erreichen kann. Memoria vestra immortalis erit - Euer Andenken wird unsterblich sein. Diese Aussicht winkt dem Gewinner.

"Wenn ich mit meinen Kindern einlaufen könnte und wir gewinnen, das wäre schon schön", blickt Samuel Eisinger nostalgisch voraus. So ein Spiel ist eben auch für ihn nichts Alltägliches.