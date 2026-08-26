 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

Memminger Jubel, Frust bei Dante & Co.: Die Stimmen zum Spiel

Der FCM erklimmt die Tabellenspitze, während die Bayern-Amateure weiter auf den ersten Sieg warten müssen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser
Frust bei Dante, der immer noch auf seinen ersten Sieg als Coach der Bayern-Amateure warten muss.
Frust bei Dante, der immer noch auf seinen ersten Sieg als Coach der Bayern-Amateure warten muss. – Foto: Michael Grünberger

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Im Nachholspiel des 5. Spieltags am Dienstagabend hat der FC Bayern München II erneut den ersten Saisonsieg verpasst. Vor den Augen von Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund kassierten die Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Memmingen und stehen nach vier Partien lediglich mit einem Zähler da. Nur die SpVgg Ansbach steht bisher noch schwächer da. Die Memminger hingegen bejubelten ausgelassen ihren ersten Auswärtssieg bei den Bayern seit 13 Jahren - ganz nebenbei hat der FCM hat damit die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern übernommen.

Gestern, 18:30 Uhr
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Der schwache Saisonstart sorgt für Frust bei den Jungprofis des FCB. Cheftrainer Dante resümierte nach den 90 Minuten gegen die Allgäuer: "Wir sind alle enttäuscht über das Ergebnis. Bis zum ersten Gegentor waren wir gut im Spiel, aber bei dieser Ecke müssen wir den Ball einfach besser klären. Danach hat sich die Mannschaft kurzzeitig etwas hängen lassen und wurde sofort mit dem zweiten Tor bestraft. Wir haben im Anschluss trotzdem eine gute Reaktion gezeigt und insbesondere die Einwechselspieler haben uns viel positive Energie gegeben. Schade, dass wir am Ende unsere Chancen nicht genutzt haben. Wir müssen jetzt einfach selbstkritisch sein und als Einheit stärker werden."

Die Memminger bejubeln ihren Coup im Grünwalder Stadion.
Die Memminger bejubeln ihren Coup im Grünwalder Stadion. – Foto: Michael Grünberger


Memmingens Coach Matthias Günes war hingegen sehr zufrieden: "Über 90 Minuten gesehen denke ich schon, dass der Sieg für uns verdient ist. Der Spielverlauf in den ersten 30 Minuten hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir konnten aus zwei Torchancen zwei Treffer machen, die Bayern hingegen konnten ihre zwei Gelegenheiten nicht nutzen. Nach der Pause war klar, dass die Bayern mit Dampf rauskommen werden. Aber wir haben das richtig gut gemacht und standen stabil. Die klareren Chancen hatten eigentlich wir und wir hätten den Deckel eher draufmachen können. In den letzten zehn Minuten flogen natürlich noch einige Bälle in unseren Strafraum, aber ich kann mich an keine Großchance für die Bayern erinnern. Deshalb: Ein verdienter Sieg für uns und eine schöne Momentaufnahme. Ich bin vor allem deshalb zufrieden, weil wir es schaffen, in jedem Spiel die Basics auf den Platz zu bringen, die es braucht, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Aber lange Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, am Samstag geht`s schon wieder weiter mit dem Heimspiel gegen Unterhaching."