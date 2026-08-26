Memminger Jubel, Frust bei Dante & Co.: Die Stimmen zum Spiel

Frust bei Dante, der immer noch auf seinen ersten Sieg als Coach der Bayern-Amateure warten muss. – Foto: Michael Grünberger

Im Nachholspiel des 5. Spieltags am Dienstagabend hat der FC Bayern München II erneut den ersten Saisonsieg verpasst. Vor den Augen von Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund kassierten die Bayern-Amateure im Grünwalder Stadion eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Memmingen und stehen nach vier Partien lediglich mit einem Zähler da. Nur die SpVgg Ansbach steht bisher noch schwächer da. Die Memminger hingegen bejubelten ausgelassen ihren ersten Auswärtssieg bei den Bayern seit 13 Jahren - ganz nebenbei hat der FCM hat damit die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern übernommen.



Memmingens Coach Matthias Günes war hingegen sehr zufrieden: "Über 90 Minuten gesehen denke ich schon, dass der Sieg für uns verdient ist. Der Spielverlauf in den ersten 30 Minuten hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir konnten aus zwei Torchancen zwei Treffer machen, die Bayern hingegen konnten ihre zwei Gelegenheiten nicht nutzen. Nach der Pause war klar, dass die Bayern mit Dampf rauskommen werden. Aber wir haben das richtig gut gemacht und standen stabil. Die klareren Chancen hatten eigentlich wir und wir hätten den Deckel eher draufmachen können. In den letzten zehn Minuten flogen natürlich noch einige Bälle in unseren Strafraum, aber ich kann mich an keine Großchance für die Bayern erinnern. Deshalb: Ein verdienter Sieg für uns und eine schöne Momentaufnahme. Ich bin vor allem deshalb zufrieden, weil wir es schaffen, in jedem Spiel die Basics auf den Platz zu bringen, die es braucht, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Aber lange Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, am Samstag geht`s schon wieder weiter mit dem Heimspiel gegen Unterhaching."