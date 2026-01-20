Constantin Kresin läuft ab sofort für den FC Memmingen auf. – Foto: Imago Images

Memmingen verstärkt sich mit Constantin Kresin vom FC Augsburg II Der 20-Jährige soll die Lücke schließen, die Nico Nollenberger durch seinen Abgang hinterlassen hat Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern FC Augsburg II FC Memmingen Constantin Kresin

Der FC Memmingen hat auf den Abgang von Nico Nollenberger zum SV Sandhausen reagiert (FuPa berichtete!) und ist auf der Suche nach Verstärkung beim Ligarivalen FC Augsburg II fündig geworden: Von der Bundesligareserve wechselt der 20 Jahre alte Mittelfeldmann Constantin Kresin mit sofortiger Wirkung zum FCM.

Am gestrigen Montagabend haben die Memminger die Vorbereitung für die Restsaison in der Regionalliga Bayern aufgenommen, die für den FCM am 28. Februar mit dem Derby beim FV Illertissen beginnt. Mit dabei zum Auftakt war auch ein neues Gesicht vom FC Augsburg II: "Constantin hat gestern bereits mittrainiert und wird uns verstärken. Was die Position angeht, wollen wir dadurch den Abgang von Nico Nollenberger kompensieren. 'Consti' hat in unseren Augen großes Potential", erklärt Cheftrainer Matthias Günes auf FuPa-Nachfrage.

Constantin Kresin (in rot) im Spiel gegen Wacker Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Constantin Kresin ist der Sohn des ehemaligen Profis Sven Kresin, der nach dem Ende seiner Spielerkarriere mehrere Jahre den TSV Landsberg coachte und die Lechstädter in die Bayernliga führte. Der Filius lernte das Fußballspielen ebenfalls in Landsberg, nach einem Abstecher zur SpVgg Kaufbeuren ging es erneut über den TSV Landsberg in den Nachwuchsbereich des FC Augsburg, wo er Erfahrungen in der U19-Bundesliga sammeln durfte. In der U23 des FCA kam Constatin Kresin nach seiner Jugendzeit insgesamt 16 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Nach Kevin Haug (vom TSV Kottern), Flemming Schug (SSV Jeddeloh) und Rufus Roth (Palm Beach Sailfish Athletics/USA) ist Kresin der vierte Winter-Neuzugang in Memmingen.



