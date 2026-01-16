Nico Nollenberger zieht es zum SV Sandhausen. – Foto: Jonas Baier

Memmingen: Nollenberger wechselt zu Sandhausen - Yel löst Vertrag auf Mit Rufus Roth steht aber auch ein weiterer Neuzugang fest

Es geht auch beim FC Memmingen wieder los: Am kommenden Montag starten die Allgäuer in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde - zwei Spieler werden dann aber nicht mehr dabei sein. Denn Nico Nollenberger hat sich für einen sofortigen Wechsel zum ehemaligen Zweitligisten und aktuellen Südwest-Regionalligisten SV Sandhausen entschieden. Bei den Sandhäusern kann der 21-Jährige unter professionellen Bedingungen Fußball spielen. Da der gebürtige Woringer (Lkr. Unterallgäu) noch einen gültigen Vertrag beim FCM gehabt hat, wird eine Ablöse fällig. Über die Höhe der Summe machte der Verein aber keine Angaben. Auch Kutay Yel wird nicht mehr für den FCM auflaufen und hat seinen Vertrag aufgelöst. Beim 23-Jährigen haben sich berufliche Veränderungen ergeben, die es ihm unmöglich machen, den Aufwand Regionalliga weiterhin zu stemmen. Freuen dürfen sich die Memminger nach Kevin Haug und Flemming Schug aber auch über einen weiteren Winter-Neuzugang: Rufus Roth (23) heuert nach einem längeren USA-Aufenthalt in Memmingen an.

Mit Nico Nollenberger bricht einer der talentiertesten Kicker dem FCM weg. Der 21-Jährige hatte sich in der laufenden Saison den Status des unumstrittenen Stammspielers erworben, erzielte vier Treffer und steuerte weitere vier Assists bei. "Wir freuen uns sehr, dass wir Nico Nollenberger für uns gewinnen konnten. Nico erhöht unsere Flexibilität in der Offensive. Er ist dynamisch, hat Tiefgang und ist technisch sauber. Zudem hat er in der Vorrunde einige Scorerpunkte gesammelt", erklärt Anthony Loviso, Direktor Sport des SV Sandhausen, in einer Pressemitteilung. Nollenberger selbst lässt sich wie folgt zitieren: "Der SV Sandhausen hat eine klare Idee und ambitionierte Ziele. Ich will mit meiner Art Fußball zu spielen helfen, dass wir als Team den nächsten Schritt machen."



Cheftrainer Matthias Günes macht ob des Wechsels jetzt freilich keine Freudensprünge, sagt aber auch: "Das hat mich nicht unbedingt überrascht nach der Vorrunde. 'Nolle' ist damals mit wenig Selbstvertrauen zu uns gekommen, hat aber eine überragende Entwicklung genommen. Und genau sowas wollen wir als Verein ja auch. Junge Spieler sollen sich bei uns stark entwickeln und so den Weg in den Profifußball schaffen. Das ist natürlich auch für andere eine große Motivation. Sie sehen: Bringe ich meine Leistungen in Memmingen, ist die Chance nach oben da."

Rufus Roth nahm 2023 am UEFA Regions Cup teil. – Foto: Imago Images

Neuzugang Rufus Roth ist für Cheftrainer Matthias Günes kein Unbekannter. Den 23-Jährigen kennt er aus seiner Zeit beim TSV Kottern. Roth verschlug es aufgrund seines Studiums in die Landeshauptstadt München, weshalb er für den FC Ismaning am Ball war und ordentlich Bayernliga-Erfahrung vorweisen kann. Bis Ende des vergangenen Jahres 2025 war er im amerikanischen College Soccer aktiv und lief für die "Palm Beach Sailfish Athletics" aus Florida auf. Mittlerweile hat er seinen Lebensmittelpunkt wieder Richtung Deutschland verlagert. "Ich habe ihn schon länger auf dem Schirm. Wir waren immer in Kontakt. Schön, dass es nun geklappt hat", so Günes.





Damit sind die Memminger Personalplanungen für den Winter noch nicht abgeschlossen. Schon am Montag zum Trainingsauftakt soll ein weiterer Neuzugang präsentiert werden.