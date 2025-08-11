Memmingen? Könnte wieder spannend werden Toto-Pokal

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried empfängt am heutigen Dienstag den Regionalligisten FC Memmingen zum Pokalspiel.

In der 2. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals empfängt der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am heutigen Abend den Regionalligisten FC Memmingen. Anpfiff in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist um 17.45 Uhr.

Nachdem der FC Pipinsried in der ersten Runde den Bezirksligisten TSV Bobingen ausgeschaltet hat, erwartet ihn am heutigen Abend mit dem klassenhöheren Gegner eine deutlich kompliziertere Aufgabe. Und die Paarung Pipinsried gegen Memmimngen verspricht immer spannende Spiele. In der vergangenen Bayernliga-Saison gewann der FCP in Memmingen mit 3:1, das Heimspiel endete 0:0.

Die Mannschaft aus dem Allgäu war in der abgelaufenen Saison der große Nutznießer, als die Teams aus Pipinsried und Erlbach im Schlussspurt schwächelten. Pipinsried und Erlbach verloren beide ihr letztes Spiel, Memmingen bedankte sich – und stieg im letzten Moment noch in die Regionalliga auf.

Dabei steht es um den Verein, zumindest finanziell, nicht zum Besten. So musste bis zur Sommerpause ein finanzielles Loch von einer halben Million Euro geschlossen werden. Mit dem Bau des Multifunktionsgebäudes im Stadion hat sich der Verein augenscheinlich übernommen – kein Wunder, bei Kosten von mehreren Millionen Euro.

Memmingen schlägt sich nach dem Aufstieg wacker

Sportlich läuft es beim Team von FCM-Trainer Matthias Günes ordentlich. Nach drei Spielen haben die Allgäuer vier Punkte auf der Habenseite. Am vergangenen Wochenende holte Memmingen beim 0:0 in Aubstadt einen Punkt. Schmerzlich vermisst wird allerdings der Kopf der Mannschaft, Lukas Rietzler. Der Mittelfeldmotor ist die zentrale Figur im Memminger Spiel, er fällt allerdings mit einer Teilruptur des hinteren Kreuzbandes aus.

Gastgeber Pipinsried geht mit dem ersten Sieg der Saison in die Pokalpartie. Der 3:0- Auswärtserfolg in Hauzenberg war verdient, große Bäume rissen die Pipinsrieder im Bayerischen Wald allerdings nicht aus – ein Pflichtsieg eben.

Dabei musste bereits in der ersten Halbzeit Neuzugang Tobias Schröck ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger rasselte mit einem Gegenspieler zusammen. Ergebnis: eine dicke Beule auf der Stirn über dem linken Auge. Ob er heute auflaufen wird, wird kurzfristig entscheiden.

„Wir wollen natürlich so weit wie möglich im Pokal kommen, damit wir mal auf einen der Großen treffen können. Aber wir müssen auch sehen, dass wir mit unseren Kräften haushalten müssen“, sagte FCP-Trainer Sepp Steinberger im Anschluss an das Hauzenberg-Spiel nicht nur im Hinblick auf die beiden Englischen Wochen, die nun für die Pipinsrieder folgen. Heute gegen Memmingen, am kommenden Freitag das Heimspiel gegen Nördlingen, am darauf folgenden Dienstag in Ismaning, und dann kommt am Freitag, 22. August, der TSV 1860 München II in die Küchenstadel-Arena.