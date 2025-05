Memmingen ist Bayernliga-Meister! Erlbach trotz 0:4 in die Relegation

Der Titelkampf der Bayernliga ist entschieden: Dank eines überzeugenden 3:0-Erfolgs feiert der FC Memmingen die Meisterschaft. 1860 München II um Bayernliga-Rekordspieler Alexander Benede sichert sich die Vize-Meisterschaft. Erlbach verliert zwar deutlich in Kirchanschöring, spielt aber dennoch in der Relegation, weil auch Pipinsried gegen Kottern verliert. Die Spiele in der Übersicht.