Memmingen gegen Bayern Amateure LIVE: Sammelt Aufsteiger erste Heimzähler gegen Seitz-Elf?

Memmingen/München - Freitagabend, Fußball in der Regionalliga, Flutlichtspiel (zumindest ab der zweiten Halbzeit) - was gibt es Schöneres? Um die 2000 Zuschauer werden in Memmingen erwartet, wenn der Zuschauermagnet aus der Landeshauptstadt um 19 Uhr zu Gast ist. Für den Aufsteiger FC Memmingen, der seit vier Jahren zwischen Regional- und Bayernliga Fahrstuhl fährt, eine Riesenpartie.

„Der Name FC Bayern, der zieht einfach. Genau für sowas haben wir in der Bayernliga ein Jahr lang extrem hart gearbeitet. Das ist so ein Spiel, das dir als Fußballer auch einfach Spaß macht“, fiebert Memminger Cheftrainer Matthias Günes der Freitagabendpartie entgegen.

Auch für die Bayern Amateure ist es eine wichtige Partie. Nach zwei sieglosen Partien (2:2-Remis gegen Bayreuth und 0:2-Niederlage in Haching) geht es für die Seitz-Elf darum, nicht den Abstand zu den zwei Spitzenteams schon früh in der Saison zu groß werden zu lassen. Unterhaching und Nürnberg II haben die perfekte Ausbeute mit 15 Punkten aus fünf Spielen und haben bereits jetzt ein Fünf-Punkte-Puffer.

Die Bilanz im direkten Duell geht klar an den Favoriten aus München. In den letzten 16 Pflichtspielpartien gegeneinander verloren die Bayern Amateure kein einziges (elf Siege, fünf Remis). Der letzte Memminger Dreier datierte aus dem Jahr 2013. Damals gewann der FCM mit 2:1 in München - und das nach Rückstand. Um 19 Uhr ist Anstoß in der Arena in Memmingen, wo es der FCM besser machen kann, als in den letzten Partien. (the)