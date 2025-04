Memmingen: Für Kutay Tel ist die Saison beendet

Jetzt wird erst einmal durchgeschnauft. Akku aufladen für die entscheidenden Saisonphase. Weil der FC Memmingen am kommenden Wochenende spielfrei hat, zeigte sich Coach Matthias Günes nach dem starken 3:0-Auswärtssieg in Landsberg spendabel und verordnete seinen Jungs eine fünftägige Trainingspause. Die vergangenen Wochen waren auch sehr anstrengend: Vier Topspiele gegen 1860 II, Erlbach, Kottern und Landsberg, so lautete jüngst das straffe Programm. Mit zwei emotionalen Siegen im Derby gegen Kottern und im Fast-Derby gegen Landsberg hat sich der FC Memmingen im Titelrennen der Bayernliga Süd zurückgemeldet. Allerdings ereilten den FCM schon nach dem 1:0-Sieg gegen den Allgäuer Rivalen aus Kottern zwei personelle Hiobsbotschaften.

Kutay Tel war im Winter erst vom Regionalligisten Türkgücü München nach Memmingen zurückgekehrt. Der spielstarke Mittelfeldmann hatte sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft. Jetzt hat sich der 22-Jährige einen Meniskusanriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. Das gleiche Schicksal teilt Ruvejd Perovic, der wegen eines Innenbandrisses in der entscheidenden Phase ebenfalls nur noch zuschauen wird können. "Wir haben genug Qualität, auch in der zweiten Reihe", wollte FCM-Cheftrainer Matthias Günes nicht jammern und zeigte sich ob der Hiobsbotschaften trotzig - und durfte sich nach dem Dreier in Landsberg bestätigt fühlen. Der Coach war voll des Lobes für sein Team: "Sonst musste ja bisher oft ein Treffer für uns reichen. Aber wir hatten die richtige Schärfe, waren viel zweikampfstärker und eklig, ohne je in Gefahr zu geraten."