Memmingen, Erlbach oder Pipinsried: Showdown um den Aufstieg in der Bayernliga Süd

Kopf-an-Kopf-Rennen: Der Kampf um die Aufstiegsplätze in der Bayernliga Süd ist extrem eng. Gleich vier Teams kämpfen zudem um die Meisterschaft.

München – Dreikampf um die Aufstiegsplätze in die Regionalliga Bayern, Vierkampf um die Meisterschaft: Das Aufstiegsrennen in der Bayernliga Süd verspricht ein dramatisches Finale. Nach dem vergangenen Spieltag hat sich dieser nochmals zugespitzt. Der bisherige Tabellenführer TSV 1860 München II kam am vergangenen Wochenende nicht über ein torloses 0:0 gegen den SV Kirchanschöring hinaus und rutschte damit auf den zweiten Platz ab. Die „Junglöwen" haben allerdings kein Aufstiegsrecht, können sich bei einem Patzer des FC Memmingen aber noch den Meistertitel sichern.

Der aktuelle Tabellenstand vor dem letzten Spieltag: FC Memmingen: 60 Punkte (Tordifferenz + 25) TSV 1860 München II: 59 Punkte (Tordifferenz + 31) SV Erlbach: 58 Punkte (Tordifferenz + 16) FC Pipinsried: 58 Punkte (Tordifferenz + 26)

Denn der neue Tabellenführer der Bayernliga Süd heißt FC Memmingen – dank eines Last-Minute-Sieges gegen die SpVgg Unterhaching II. Verteidigen die Jungs um Kapitän Lukas Rietzler ihre Spitzenposition? Ein Überblick über den letzten Spieltag. Dreikampf um die Aufstiegsplätze: Wer macht das Rennen in der Bayernliga Süd? Der FC Memmingen hat als Tabellenführer die besten Karten und kann mit einem Sieg bei Türkspor Augsburg aus eigener Kraft die direkte Rückkehr in die Regionalliga Bayern perfekt machen. Zur Erinnerung: Der Tabellenerste steigt direkt in die Regionalliga Bayern auf, während der Zweitplatzierte den Umweg über die Aufstiegsrelegation nehmen muss. Der FC Memmingen zeigt sich dabei in bestechender Form, mit sechs Siegen in den letzten sieben Spielen. Trumpf der Mannschaft von Trainer Matthias Günes ist mit nur 21 kassierten Toren die Defensive – nur der SV Erlbach kassierte weniger Treffer in dieser Saison. Für den SV Erlbach ist die Ausgangslage klar: Bei eigenem Sieg ist der Relegationsplatz sicher Womit wir beim ersten Verfolger des FCM wären. Das Team von Lukas Lechner und Johann Grabmeier trifft auswärts auf den SV Kirchanschöring – eine knifflige Aufgabe. Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber Pipinsried hat der amtierende Meister jedoch die bessere Ausgangsposition im Kampf um den Relegationsplatz.

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Ein Sieg – und die Relegation ist sicher. Bei eigener Niederlage und Siegen der Konkurrenz könnte Erlbach noch auf dem undankbaren vierten Platz landen. „Wir schauen, dass wir ein gutes Spiel machen und lassen uns nicht beeinflussen von anderen Plätzen“, verspricht Grabmeier. FC Pipinsried muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen

Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV Kottern TSV Kottern 14:00 PUSH