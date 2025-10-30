Memmingen-Entdeckung David Günes: »Wenn`s läuft, dann läuft`s«

Der FC Memmingen spielt bislang eine tolle Saison in der Regionalliga Bayern. Vergangene Woche gelang den Allgäuern ein großer Coup: 2:1-Heimsieg gegen Tabellenführer SpVgg Unterhaching. Mann des Spiels war dabei Doppelpacker David Günes . Der 20-Jährige absolviert seine erste Saison in der Beletage des Bayerischen Fußballs und ist die Entdeckung beim FCM.

Insgesamt hat der Offensivmann, übrigens der Neffe von Cheftrainer Matthias Günes, schon sechs Treffer auf dem Konto und durfte in allen Partien von Beginn an ran. Überrascht, dass es für ihn so gut läuft in Liga vier? "Ja, durchaus, das kann man schon so sagen. Im Vergleich zur Bayernliga ist ja die Regionalliga in allen Belangen nochmal eine Steigerung. Ein großer Dank daher an die Verantwortlichen, dass sie mir so viel Vertrauen schenken und so viel Spielzeit geben. Wir spielen bislang eine gute Saison. Es macht einfach gerade super viel Spaß. Naja, und wenn`s läuft, dann läuft`s, würde ich sagen", grinst der Azubi, der gerade dabei ist, seine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner fertig zu machen. Im Dezember steht die Abschlussprüfung an. "Darauf liegt im Moment mein Fokus. Erst einmal Berufsausbildung abschließen, und dann werden wir sehen, welche Türen sich in Zukunft öffnen", meint David Günes vielsagend.

Kein Geheimnis ist auch, dass die Regionalliga das Sprungbrett in den Profibereich ist. Schwirrt dieser Gedanke, das Hobby zum Beruf zu machen, in Günes' Hinterkopf überhaupt herum? "Jeder träumt insgeheim von einer Profikarriere. Aber daran habe ich noch keinerlei Gedanken verschwendet. Zunächst einmal heißt es für mich: Ausbildung abschließen und in der Regionalliga weiter hart arbeiten und kämpfen." Für Liga vier nimmt der Youngster einen großen Aufwand auf sich. Von seine Heimatort Füssen nach Memmingen sind es knapp 80 Kilometer einfache Fahrtstrecke. "Dafür brauch` ich in der Regel rund 45 Minuten. Dank der Autobahn ist das relativ unkompliziert." Im B-Jugendalter ist er vom TSV Kottern zum FCM gekommen und steht damit beispielhaft für den Memminger Weg: Talente aus der Region schon im Nachwuchsbereich unter die Fittiche nehmen, die dann später in der ersten Mannschaft mit Herzblut bei der Sache sind.

Am morgigen Freitag geht`s für die Memminger in der Regionalliga Bayern mit dem Auswärtsspiel bei der DJK Vilzing weiter. Chefcoach Matthias Günes hätte sicher nichts dagegen, wenn der Lauf seines Neffen auch in der Oberpfalz weitergehen würde...