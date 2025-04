Memmingen: Dritter Neuzugang fix - Kader bleibt weitestgehend zusammen

Fofanah spielt aktuell noch für die Regionalliga-Reserve in Illertissen. Geboren und aufgewachsen ist er im oberbayerischen Schongau. Stationen des 20-jährigen im Jugendbereich waren der FC Augsburg, Planegg-Krailling, Illertissen und der SSV Ulm 1846. Aktuell wohnt er in Neu-Ulm, will hier sein Abitur machen und anschließend studieren. FCM-Trainer Matthias Günes hatte Fofanah auf dem Zettel und ihn kontaktiert. "Im Probetraining hat er überzeugt“, teil der Sportliche Leiter Esad Kahric mit. Der Neuzugang fühlt sich im zentralen Mittelfeld zuhause, kann auf der Sechser-, Achter- oder Zehnerposition eingesetzt werden. "Ich habe schnell gemerkt, dass Memmingen die nächste Stätte ist, um mich weiterzuentwickeln und nach vorne zu kommen“, sagt Fofanah selbst über seinen Wechsel. Ob in der Bayernliga oder vielleicht doch Regionalliga, ist noch offen, "aber das ist egal. Ich bin sicher, dass es der richtige Schritt ist und überzeugt, dass die Mannschaft entweder noch dieses oder nächstes Jahr aufsteigen kann."







Zudem haben folgende Spieler für die nächste Spielzeit bereits zugesagt oder haben noch laufende Verträge. Für Abwehr und Mittelfeld Michael Bergmann, Dominik Ceko, Maximilian Dolinski, Jakob Gräser, David Mihajlovic, David Remiger, Timo Schmidt und für die Offensive Micha Bareis, David Günes, Pascal Maier, Nico Nollenberger sowie Torhüter Dominik Dewein. Co-Trainer Candy Decker bleibt im Team mit Cheftrainer Matthias Günes ebenfalls ein weiteres Jahr erhalten. Bislang bekannte Abgänge im Sommer sind David Spizert (FC Gundelfingen) und Matthias Moser.