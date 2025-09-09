Memmingen bestraft fahrlässige Illertisser im Schwaben-Duell

Der FC Memmingen hat am Dienstagabend den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Vor 1.271 Zuschauern bezwang der Aufsteiger den FV Illertissen mit 3:2. Während die Gäste zur Pause noch klar tonangebend waren, drehte Memmingen die Partie nach dem Seitenwechsel.

Es ist eine alte Fußballweisheit: Wer seine Chancen nicht macht, wird am Ende bestraft. Genau so lief es für den FV Illertissen beim Regionalliga-Duell in Memmingen. Der FV Illertissen erwischte den deutlich besseren Start, erspielte sich drei glasklare Möglichkeiten und ging folgerichtig durch einen Traumfreistoß von Milos Cocic (35.) in Führung. Doch anstatt nachzulegen, brachte ein unglückliches Eigentor von Namrud Embaye (42.) die Memminger zurück ins Spiel. Mit einem schmeichelhaften 1:1 aus Sicht des FCM ging es in die Kabinen.

Nach der Pause warf Illertissen noch einmal alles nach vorne, spielte weiter mutig – doch der Ertrag blieb aus. Der FC Memmingen dagegen wartete geduldig auf seine Chancen und schlug eiskalt zu: Nico Nollenberger nutzte seine Chance eiskalt und netzte zur 2:1 Führung für die Heimmannschaft ein (58.). In der Schlussphase sorgte Luis Vetter nach einem Konter für das vermeintlich vorentscheidende 3:1 (87.). Zwar stemmten sich die Gäste bis zum Schluss gegen die Niederlage und kamen durch Routinier Tobias Rühle in der 89. Minute noch einmal heran, doch mehr als der Anschlusstreffer war nicht drin.

So steht am Ende ein knapper Heimsieg für den FC Memmingen, der damit erstmals in dieser Saison vor eigenem Publikum jubeln durfte. Der Aufsteiger verbessert sich von Rang 10 auf Platz 7 der Tabelle. Illertissen dagegen verpasst trotz engagierter Leistung den Befreiungsschlag und bleibt auf Rang 12 hängen – weil eben gilt: Wer die Tore nicht macht, der kassiert sie.