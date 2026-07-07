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Testspiel
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Memmingen: Anschauungsunterricht vom Schweizer Topklub
Testspiele am Dienstagabend
von Mathias Willmerdinger · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
Einiges an Anschauungsunterricht gab`s für die Memminger Regionalligakicker gegen den Schweizer Topklub FC Lugano. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke
Die höherklassigem Teams biegen allmählich schon auf die Zielgerade der Vorbereitung ein. Auch in dieser Woche wird wieder fleißig getestet! Wir haben für euch einen Überblick über einige interessante Testspiele am Dienstagabend:
Hoher Besuch in der Arena in Memmingen: Der FC Lugano schaute vorbei. Die Truppe aus dem Tessin belegte in der vergangenen Saison Platz drei in der Schweizer Super League, die 1. Liga bei den Eidgenossen, und ließen dabei die Champions League-Teilnehmer FC Basel oder Young Boys Bern hinter sich. Der FC Lugano befindet sich derzeit im Trainigslager in Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau im Westallgäu. Bekanntester Akteur dürfte für die Zuschauer in Memmingen Kevin Behrens gewesen sein, der seit einem Jahr in Lugano spielt und in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam. Der 35-Jährige war in der Bundesliga für Union Berlin und den VfL Wolfsburg am Ball und wurde von Julian Nagelsmann im Oktober 2023 in die Nationnalmannschaft berufen.
Der FC Memmingen musste wie erwartet viel Defensivarbeit verrichten, Lugano kontrollierte vom Anpfiff weg die Partie. In der Halbzeit wechselten die Schweizer einmal komplett durch und setzten sich nach 90 Minuten mühelos mit 4:0 durch. Lugano testet am Freitag im Rahmen des Trainingslagers noch gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim. Der FC Memmingen gastiert am Samstag zum nächsten Test beim Bayernligisten TSV Kottern.
Die herbe Enttäuschung aus Wasserburg, als der SV Erlbach beim neuen Ligakonkurrenten in der driten Pokal-Qualirunde mit 0:4 baden ging, ist abgehakt. Da vorletzte Testspiel gegen den Bezirksligisten Dorfen gewann die Truppe aus dem Holzland standesgemäß mit 4:2. Am Wochenende steht gegen den SSV Eggenfelden die Generalprobe an, ehe es nächsten Donnerstag im Auftaktspiel der Bayernliga Süd zuhause in der Holzbau Grübl-Arene gegen die SpVgg Hankofen-Hailing geht.