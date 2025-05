Memlan Darwish sagt 1. FC Kleve zu

Damit ist klar, dass Trainer Umut Akpinar in der Abwehr weiter auf die vier Spieler setzen kann, die zuletzt stets die Viererkette gebildet haben. Frederik Meurs, Philipp Divis, Memlan Darwish und Elidon Bilali haben ihre Verträge verlängert. „Für mich stand eigentlich schon länger fest, dass ich beim 1. FC Kleve bleiben möchte. Doch ich wollte erst die Gewissheit haben, dass wir weiter in der Oberliga spielen“, sagt Darwish.

Daran gibt es seit dem vergangenen Sonntag, als der 1. FC Kleve nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 beim VfB Homberg erreichte, nur noch verschwindend geringe Zweifel. Die Mannschaft geht mit einem Vorsprung von sechs Punkten vor dem ersten der derzeit vier Abstiegsplätze in die letzten beiden Begegnungen der Saison. Ihr reicht somit am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen das Schlusslicht TVD Velbert bereits ein Remis, um aus eigener Kraft allerletzte Zweifel am Verbleib in der Liga auszuräumen.

Umut Akpinar freut, dass er in der kommenden Saison auf eine weitere Stammkraft der Abteilung Defensive setzen kann. „Memlan Darwish hat sich vor allem in der Rückrunde sehr gut entwickelt. Er bringt alle Voraussetzungen für einen guten Innenverteidiger mit. Er ist zweikampfstark, robust und hat die nötige Spielintelligenz, um unser Spiel aus der Abwehr heraus zu eröffnen“, sagt Akpinar.

Es besteht noch Luft nach oben

Darwish hatte nach seinem Wechsel an den Bresserberg in der Vorbereitung auf die laufende Saison überzeugt und war in den ersten Pflichtspielen erste Wahl gewesen. Dann hatte er aber auch die eine oder andere Partie nur auf der Bank gesessen, da es in Philipp Divis und Nedzad Dragovic zwei weitere gute Spieler für den Job in der Zentrale der Abwehr im Kader gibt. „Memlan Darwish hat in dieser Phase Geduld bewiesen und weiter sehr hart an sich gearbeitet. Zuletzt hat er sehr gute Spiele abgeliefert. Er ist noch nicht ganz da, wo wir ihn hinhaben wollen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg dahin“, so Akpinar.

Der 22-Jährige Darwish hat seinen Wechsel nicht bereut, obwohl er zwischenzeitlich nicht erste Wahl gewesen ist. „Ich bin zum 1. FC Kleve gegangen, weil ich eine neue Herausforderung gesucht habe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir haben eine junge Mannschaft mit Potenzial und ein Trainer-Team, das einen tollen Job macht“, so der Innenverteidiger, der am Sonntag zuschauen muss, wenn der Oberligist gegen das Schlusslicht den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen will. Memlan Darwish ist gesperrt, weil er in Homberg seine zehnte Gelbe Karte in dieser Saison erhalten hat.