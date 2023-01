Memis Ünver: »Im Fußball darf man nicht zu viel Dankbarkeit erwarten« Die neue FuPa-Serie über die Co-Trainer der Regionalliga Bayern +++ Teil 2: Memis Ünver, SV Heimstetten

Der SV Heimstetten hat es in der bisherigen Regionalliga-Saison alles andere als einfach. Mit vier Siegen, drei Unentschieden und 16 Niederlagen bilden die "Hoaschdenga" mit sieben Punkten Rückstand auf den Rangneunzehnten aus Pipinsried das klare Schlusslicht der bisherigen Spielzeit. Eine Situation, die wohl alles andere als im Sinne der Cheftrainer Christoph Schmitt und Roman Langer sein dürfte. Und auch deren Co Memis Ünver will diesen Zustand möglichst bald ändern.

Der von allen nur "Memo" gerufene Trainer-Assistent gilt als studierter Sportwissenschaftler als absoluter Fachmann in Sachen Trainingsgestaltung und -steuerung, wie auch Headcoach Schmitt bestätigt. Dieser steht seit der Saison 17/18 mit dem einstigen Mittelfeldspieler gemeinsam beim SVH an der Seitenlinie. Ünver ist seither federführend für den Bereich Athletiktraining verantwortlich.

"Er ist ein wichtiges und vollwertiges Mitglied unseres Trainerteams und auch in Sachen Aufstellung, Taktik oder Mannschaftsführung wichtiger Ratgeber für mich", berichtet Christoph Schmitt über den 32-Jährigen, der vor mehr als zehn Jahren als Spieler vom TSV Großhadern nach Heimstetten wechselte.

Im Gespräch mit FuPa gibt Memis Ünver einen Einblick in seinen Alltag als Co-Trainer beim SVH: