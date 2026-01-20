Melverode-Heidberg verstärkt die Defensive mit Youngstar

Was bereits im Sommer ein Thema war, wird nun Realität: Ousainou Jarra schließt sich im Winter dem Verein an. Der 19-Jährige wechselt vom FC Wenden und bringt bereits erste Erfahrungen aus dem Herrenbereich der Bezirksliga mit.

Jarra gilt als physisch präsenter Spieler, der seine Stärken vor allem in Körperlichkeit, Einsatz und Robustheit hat. Mit diesen Eigenschaften soll er dem Spiel neue Impulse verleihen. Dank seiner Variabilität kann er sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt werden.

Melverode-Heidberg steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und mit 18 Zählern auf dem Konto etwas im Niemandsland der Tabelle. Weiter geht es für den Sportverein in der Liga dann am 01.03 mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Lehndorfer TSV II.